FINRA проведет мероприятие, посвящённое Блокчейну

FINRA проведет в следующем месяце в Нью-Йорке мероприятие, посвящённое Блокчейну
FINRA, самоуправляемая организация для брокеров США, в следующем месяце в Нью-Йорке проведет блокчейновское мероприятие.
Ивент под названием «BlockchainSymposium» состоится в ParkCentralHotel 13 июля, об этом было объявлено на этой неделе. В симпозиуме примут участие представители различных регулирующих органов, в том числе и из Комиссим по ценным бумагам и биржам США и из Службы финансового контроля.
FINRA объявили о своем мероприятии совместно с запуском своей новой инициативы информационно-пропагандистской деятельности в области инноваций, которая, согласно заявлениям, будет выступать в качестве коммуникационного центра для членов компании, которые работают с новыми финансовыми технологиями, в том числе и с блокчейном. Согласно данным с официального сайта, более 600,000 брокеров США являются частью FINRA.
В рамках проекта компания также создаст Комитет Финтеха, и начнет проводить региональные круглые столы для членов FINRA, чтобы совместно обсуждать изменения в технологии.
«Инициатива позволит нам лучше отслеживать финтеховские изменения в быстроразвивающейся индустрии, что поможет нам поддерживать инновацию, сохраняя при этом защиту инвесторов и целостнгсть рынка», заявил Роберт Кук, СЕО и президент FINRA.
Ранее FINRA подчеркнула, как ее правила могут измениться в ближайшем будущем. В январе FINRAзаявила, что множество из ее правил, даже те, которые навязаны регуляторами, например, SEC, «потенциально связаны с различными DLT-приложениями».
Перевод специально для форума MMGP.ru
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