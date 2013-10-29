Глава PwC: с помощью криптовалют может зародится новый тип экономики

Сегодня с уверенностью можно заявить, что биткоин и криптовалюты повсеместно вошли в моду. Практически в каждом выступлении на тему будущего их упоминают как один из вариантов развития.
Долгие годы цифровые валюты были не популярной темой, но сегодня главы крупных компаний и мировые финансовые учреждения больше не боятся говорит об этом – по крайней мере на сегодняшней конференции AmericanBanker в Нью-Йорке.
Во время открытия четвертого ежегодного мероприятия «Blockchains + DigitalCurrencies» глава PwCв мельчайших подробностях описала как профессиональные услуги используют блокчейн для своего развития, а также напомнила о недавних вызывающих заявлениях директоров относительно публичных блокчейн приложений.
Выступая перед аудиторией из 300 банкиров и технологов, Грейн Макнамара заявила:
«Новая децентрализованная система, которая стала возможной благодаря криптовалютам, могла бы быть намного проще, если бы из нее удалили посредников. Это бы помогло уменьшить риски и дало бы возможность развития новым различным финансовым продуктам».
В отличие от нынешней финансовой системы, которую Макнамара описала словами «очень запутанная», новая экономика, которая может возникнуть благодаря цифровым валютам, может снизить барьеры для тех, кто в настоящее время вне системы и в результате – увеличить мировую конкуренцию за клиентов.
Глава PwC также поделилась прогнозами своей фирмы касательно роста индустрии блокчейна в течение нескольких лет.
Макнамара и ее компания считают, что традиционные финансовые фирмы возьмут на вооружение идеи, которые будут реализованы в пилотных версиях 2017 и 2018 года, а регуляторы будут готовить основу для своих отраслевых средств контроля.
Тем не менее, по словам Макнамары, развития в сфере цифровых валют будут всего лишь дополнением к этому будущему.
«Я верю, что дальнейшее развитие криптовалют принесет пользу экономике», заявила Макнамара.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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Уникальность