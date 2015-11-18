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Ближневосточнй конкурент Uber Careem привлек $500 млн. от Daimler

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Ближневосточнй конкурент Uber Careem привлек $500 млн. от Daimler


Немецкая компания Daimler (DDAIF) , которая делает "Мерседесы", решила вложить деньги в Careem, стартап, базирующейся в Дубаи, предоставляющий приложение для заказа такси и крупнейшего конкурента Uber в регионе.

Размер инвестиций не разглашается. Приблизительная сумма составляет $500 млн.

Концерн Daimler раннее в этом году работал в партнерстве с Uber по управлению самоуправляемыми автомобилями через сетевые приложения.

Генеральный директор и со-основатель Uber Трэвис Каланик, который сейчас отошел от дел, заявил тогда, что работа с Daimler является "решающей" для будущего компании.

У Uber возникли операционные и маркетинговые проблемы в последние месяцы, поставившие под сомнение лидерство стартапа оборотом в 68 миллиардов долларов. В настоящее время в компании нет операционного директора, исполнительного директора, финансового директора или президента.

На прошлой неделе, Uber уволил 20 сотрудников после расследования случаев сексуального домогательства и рабочих взаимоотношений.

Careem приобрел статус стартапа - единорога стоимостью более 1 млрд. долл. в декабре после инвестирования $350 млн. от государственной телекоммуникационной компании Саудовской Аравии и японской интернет компании Rakuten (RKUNF).

Careem по-прежнему уступает Uber, но продолжает привлекать новых высокопоставленных покровителей. Kingdom Holding, принадлежащий Принцу Саудовской Аравии Alwaleed bin Talal, инвестировал в Careem в последнем туре 62 млн. долл.

Kingdom Holding принадлежит 7% акций Careem.

Daimler не единственный, кто инвестирует средства в стартапы, оказывающие транспортные услуги. Принц Alwaleed уже обладает долей около 5% в Lyft, большом глобальном конкуренте Uber .

И в прошлом году Saudi Arabia's sovereign wealth fund (Cуверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии), который теперь благодаря Saudi Telecom имеет косвенную долю в Careem, вложил 3,5 миллиарда долларов в Uber.

Mudassir Sheikha, соучредитель и генеральный директор Careem, сказал в заявлении, что он был взволнован, что заручился поддержкой Kingdom Holding и Daimler, и описал, что потенциал роста в регионе "огромный".

Careem работает в 80 городах в 12 странах, включая Пакистан и Египет. Недавно он стал работать в Турции и на палестинских территориях.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://money.cnn.com/2017/06/15/tech...ent/index.html

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5942a6ef58660
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