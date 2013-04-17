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Coinbase подозревается в отмывании средств, похищенных у пользователей Cryptsy

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Coinbase подозревается в отмывании средств, похищенных у пользователей Cryptsy
Миллионы долларов, похищенных у пользователей криптовалютной биржи Cryptsy, могли отмываться через Coinbase. Такое утверждение содержится в коллективном иске клиентов прекратившей в прошлом году деятельность Cryptsy, пишет CoinDesk.

Как утверждается в документе, содержание которого стало известно только теперь, Coinbase должна была знать о сомнительном происхождении около $8,3 млн, которые, как утверждал бывший CEO Cryptsy Пол Вернон, были доходами биржи. Предполагается, что эти средства, которые Вернон целенаправленно похищал у пользователей, проходили через Coinbase в течение нескольких лет.

Более того, как стало известно, представители Coinbase не только пытались достичь мирового соглашения через арбитражное разбирательство, называя в качестве основной причины пользовательское соглашение, подписанное с Верноном, но и делали все возможное, чтобы эта информация не стала достоянием общественности.

Однако в своем постановлении от 1 июня судья окружного суда Флориды Кеннет А. Марра отказал компании в ее требованиях, заявив, что пользователи Cryptsy не имеют какого-либо отношения к соглашениям, подписанным Верноном с Coinbase.

Дэвид Силвер, один из адвокатов, представляющих интересы пользователей Cryptsy, согласился с такими доводами.

«Пользователи Cryptsy, которые не подписывали каких-либо соглашений с Coinbase, имеют полное право на то, чтобы быть выслушанными в суде. Мы удовлетворены тем, что суд согласился с нашими доводами, и теперь это дело будет слушаться публично», — сказал он.
Представители Coinbase пока никак не прокомментировали бросающую тень на репутацию компании информацию.

Напомним, технические и репутационные проблемы преследовали Cryptsy на протяжении достаточно долгого времени. В январе 2016 года биржа прекратила работу, после чего ее деятельностью заинтересовались правоохранительные органы США.

В августе 2016 года Полу Вернону были предъявлены обвинения в краже более $3 млн и уничтожении улик при совершении незаконных действий. Тогда же стало известно, что часть средств с Cryptsy также переводилась на биржу Bittrex.


Источник http://forklog.com/bitkoin-birzha-co...telej-cryptsy/
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