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Ликвидирована международная мошенническая схема легализации денежных средств черезBTC

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Ликвидирована международная мошенническая схема легализации денежных средств черезBTC
Сотрудники налоговой милиции главного управления Государственной фискальной службы Киева совместно с сотрудниками управления уголовного розыска Национальной полиции Украины ликвидировали международную схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалюты. Об этом сообщает УНИАН.

По информации ГФС, по результатам проведенных обысков были изъяты более 14,2 миллиона гривень в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.



По словам первого заместителя главы ГФС Украины Сергея Билана, в рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах. Также данная группа под видом перевода различных криптовалют в наличные осуществляла легализацию денежных средств, полученных преступным путем.



Билан сообщил, что участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву. Там они проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространению биткоинов по территории РФ и перевозке наличных заказчикам.



В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

«На законодательном уровне использование криптовалют в Украине не урегулировано. Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем», — сказал Сергей Билан.
Тем временем педставители криптовалютного сообщества уже с иронией комментируют официальные заявления правоохранительных органов. Так, CEO юридической фирмы Axon Partners Дмитрий Годомский написал в Facebook:



Ранее в этом году глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что биткоин и другие криптовалюты являются денежными суррогатами, которые не обеспечены реальной стоимостью и не могут использоваться на территории страны как законное платежное средство.

Источник - http://forklog.com/v-ukraine-likvidi...herez-bitkoin/
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