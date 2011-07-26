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Трамп планирует упростить правила банковского регулирования, что даст $2 трлн.

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Старый Сегодня, 18:41
#1
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Трамп планирует упростить правила банковского регулирования, что даст $2 трлн.
Если Дональд Трамп начнет реализацию своей программы модернизации банковского регулирования, это позволит высвободить несколько миллиардов долларов капитала, которого банки были вынуждены накопить после финансового кризиса. Еще не понятно, что они сделают с ним.

Согласно релизу администрации Президента на этой неделе выйдет долгожданный 150-страничный отчет по предложениям аналитиков Wall Street. Исследования Goldman Sachs Group Inc. распространялись на пять крупнейших банков помимо самого Goldman Sachs .Bank of America Corp сообщил, что данная программа поможет выделить 2 триллиона долларов для дополнительного кредитования.

Но как эти деньги будут использоваться? Президент Трамп хотел, чтобы банки вкладывали свои сверхдоходы в экономику путем создания более доступных кредитов для покупателей жилья, малого бизнеса или компаний, которые хотят расширяться. Некоторые на Wall Street прогнозируют, что упрощение механизмов регулирования приведет к тому, что высвобожденные деньги еще сильнее потекут прямиком в карманы акционеров, а не в развитие экономики. Это облегчит ежегодные стресс-тесты, что даст владельцам возможность увеличивать дивиденды, отметили аналитики Credit Suisse Group AG 24 мая.

“Это ориентированные на акционеров организации, в первую очередь”, - сказал Дэвид Хендлер, основатель Нью-Йоркского отдела Viola Risk Advisors. “Их интересуют в основном дивиденды или выкуп акций”.

Одна из проблем заключается в том, что надежные заемщики уже имеют широкий доступ к финансированию и большего объема кредитования им не требуется. А количество просрочек по кредитным картам и автокредитам уже растет. Уровень потерь по кредитам на покупку автомобилей, предоставленным людям с хорошей кредитной историей, например, был самым высоким в первом квартале 2017 года, за период с 2008 года по данным S&P Global Ratings.

Некоторые крупные банки США за последние недели повысили свои опасения, что потребители, возможно, имеют даже слишком много доступа к кредитам, увеличивая риск того, что кредиторы смогут не получить деньги во время.

Начальник операционного отдела Discover Financial Services Roger Hochschild, компании, предоставляющей кредитные карты заявил, что более вероятно, что лучше затянуть, чем ослаблять стандарты кредитования в ближайшие месяцы в силу проблем, таких как увеличение числа заемщиков, которые стремительно накапливают долги из нескольких источников.

По мнению начальника отдела банковских услуг Гордон Смит из JPMorgan Chase & Co. необходимо обуздать авто-кредитование.

“Настало время для продуманных решений,” сказал Смит инвесторам на конференции во вторник. “Отрасль находится в точке, когда каждый кредит должен быть тщательно взвешен”.

Это не помешало секретарю казначейства Steven Mnuchin протолкнуть программу послабления регулирования в понедельник. Трамп подписал указ в феврале, который предлагает крупнейшим банкам проходить ранее ежегодные стресс-тесты один раз в два года. Это также позволит снять часть экзаменов по качественным показателям. И это могло бы изменить правила, влияющие на рынок ипотечного кредитования, кредитования малого бизнеса и заемных кредитов, рискованного финансирования, которые банки устраивают для того чтобы помочь приближенным им фирмам выкупать компании с долгами за сравнительно небольшие деньги.

Руководители банков поддержали предложение. Глава отдела финансов Citigroup Inc.’s John Gerspach, сообщил инвесторам, что “в данном предложении есть много здравого смысла”. Главный исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман написал в Financial Times, что “целенаправленные изменения” могут сохранить прочность банковской системы при стимулировании экономического роста и создании рабочих мест.

Объединение предложений Трампа с другими политическими предложениями, такими как увеличение расходов на развитие инфраструктуры и жилищно-финансовой реформы может усилить спрос заемщиков, по словам Антона Шютц, банкира, инвестора и президента Rochester, New York-based Mendon Capital Advisors. И если это произойдет, у банков появятся дополнительные возможности выдавать кредиты.

“Если заработает план развития инфраструктуры и снижения налогов, появится спрос, чтобы занимать деньги”, - сказал Шютц. Было бы контрпродуктивно “если при развитии инфраструктуры и люди не смогли бы брать деньги.”

"Если банки станут активно предлагать кредиты инвесторам, еще не все потеряно для экономики", - сказал он. - "Инвесторы будут занимать деньги и вкладывать их в другие компаний или отрасли, которые имеют более высокие перспективы роста. Повышение плажеспособности также поможет банкам избежать издержек от плохих кредитов или не прибыльных приобретений".

Брайан Kleinhanzl, аналитик Keefe, Bruyette and Woods сказал, что кредитные организации предпочтут увеличить свои балансовые отчеты, а не уменьшить их, расширив предоставляемые виды кредитования в соответствии с пересмотренными правилами.

Это может означать увеличение объемов кредитования на Wall Street. Более свободные правила для заемных кредитов могут дать новые возможности частным инвестиционным компаниям, в то время как изменения некоторых коэффициентов достаточности собственного капитала позволит банкам брать более доступные кредиты хедж-фондов, по данным аналитиков.

Регионы страны созрели для расширения кредитования, по данным казначейства, включают в себя рынок ипотеки и малого бизнеса, который помог бы развитию экономики. В докладе предлагается сократить сумму, которую банки должны держать при продаже ипотечных кредитов на облигации и сделать обеспечение применения стандартов андеррайтинга более гибким. Это также позволит расширить операции банков с Wall Street.

"Рынок обеспеченных ипотекой ценных бумаг-это сердце и душа с фиксированным доходом", - считают аналитики с Wall Street. Это приносит “больше всего денег.” Действительно, эти операции один раз уже подогрели рекордную прибыль до финансового кризиса 2008 года.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://www.bloomberg.com/politics/a...landing-planes

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59429c63ab375
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 18:43.
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Старый Сегодня, 19:17
#2
ATT
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Re: Трамп планирует упростить правила банковского регулирования, что даст $2 трлн.
Хах! А вы заметили, что Трамп часто оперирует цифрой именно в 2трлн$?
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Старый Сегодня, 19:34
#3
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Инвестирую в: HYIP
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УГ: 23
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Автор темы Re: Трамп планирует упростить правила банковского регулирования, что даст $2 трлн.
Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
Хах! А вы заметили, что Трамп часто оперирует цифрой именно в 2трлн$?
Любит он эту цифру. Все думает где бы денег взять для развития экономики и подъема производства. Вот хочет банкиров простимулировать. Мы вам, а вы нам (в экономику денежки вкладывайте).
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Старый Сегодня, 19:44
#4
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Re: Трамп планирует упростить правила банковского регулирования, что даст $2 трлн.
ФРС увеличило ключевую ставку, к чему это ассинхрон в таком случае? Банкиры и ко саботируют...
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