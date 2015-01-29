vesworld.com - Vesworld

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 10.04.2017
Vesworld.com - игра носящая соревновательный характер за призовой фонд. однако помимо борьбы за призовой фонд вы можете удвоить свой начальный капитал путем грамотной и продуманной стратегии.
Игра полностью автоматизирована.
Вам нужно только построить предприятие и следить за тем как начисляется прибыль и очки (опыт)
Производство и продажа происходят автоматически каждый пересчет (игровой день).
В игре есть предприятия, которые производят различную продукцию. Данная продукция необходима для постройки предприятий (кирпич, цемент, бетон и др,). Когда игрок строит предприятие его средства поступают в резерв ресурсов на бирже сырья.
В игре есть сырьевые товары и продукты, которые производятся из данного сырья. Средства от покупки сырьевых товаров поступают в призовой фонд. Помимо этого 15% от любой сделки так же поступает в призовой фонд
Производимый товар автоматически поступает на биржу сырья и встает в очередь на выкуп. Выкуп автоматический, производится за счет резерва данного товара.
Очки умений или опыт
В игре есть умения или навыки (скилы)
Есть пассивные (синие) и активные умения (зеленые).
*Управленчество - пассивное умение. Грамотное управление предприятием позволяет увеличить базовую мощность предприятия. Имеет несколько уровней прокачки. Для каждого типа предприятия своя стоимость и бонус от умения.
*Специализация - пассивное умение. Чем выше уровень умения тем больше предприятий Вы сможете построить данного типа. Для каждого типа предприятия своя стоимость и лимит на постройку.
*Перепроизводство - активное умение. Запускает моментально пересчет на производстве. Продукция производится моментально и поступает на биржу. Имеет время отката. Для каждого типа предприятия своя стоимость.
*Премия - активное умение. Увеличивает мощность предприятий данной специализации на множитель, который зависит от уровня умения, на 1 пересчет. Имеет время отката. Для каждого типа предприятия своя стоимость.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Партнерка - 3%
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Яндекс Деньги
МОЙ ВКЛАД: