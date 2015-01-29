Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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vesworld.com - Vesworld

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 18:35
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 16,474
Благодарностей: 112
УГ: 7
КП: 0.049
vesworld.com - Vesworld

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 10.04.2017




Vesworld.com - игра носящая соревновательный характер за призовой фонд. однако помимо борьбы за призовой фонд вы можете удвоить свой начальный капитал путем грамотной и продуманной стратегии.
Игра полностью автоматизирована.
Вам нужно только построить предприятие и следить за тем как начисляется прибыль и очки (опыт)
Производство и продажа происходят автоматически каждый пересчет (игровой день).
В игре есть предприятия, которые производят различную продукцию. Данная продукция необходима для постройки предприятий (кирпич, цемент, бетон и др,). Когда игрок строит предприятие его средства поступают в резерв ресурсов на бирже сырья.
В игре есть сырьевые товары и продукты, которые производятся из данного сырья. Средства от покупки сырьевых товаров поступают в призовой фонд. Помимо этого 15% от любой сделки так же поступает в призовой фонд
Производимый товар автоматически поступает на биржу сырья и встает в очередь на выкуп. Выкуп автоматический, производится за счет резерва данного товара.
Очки умений или опыт
В игре есть умения или навыки (скилы)
Есть пассивные (синие) и активные умения (зеленые).






*Управленчество - пассивное умение. Грамотное управление предприятием позволяет увеличить базовую мощность предприятия. Имеет несколько уровней прокачки. Для каждого типа предприятия своя стоимость и бонус от умения.

*Специализация - пассивное умение. Чем выше уровень умения тем больше предприятий Вы сможете построить данного типа. Для каждого типа предприятия своя стоимость и лимит на постройку.

*Перепроизводство - активное умение. Запускает моментально пересчет на производстве. Продукция производится моментально и поступает на биржу. Имеет время отката. Для каждого типа предприятия своя стоимость.

*Премия - активное умение. Увеличивает мощность предприятий данной специализации на множитель, который зависит от уровня умения, на 1 пересчет. Имеет время отката. Для каждого типа предприятия своя стоимость.


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Партнерка - 3%


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer, Яндекс Деньги


МОЙ ВКЛАД:



__________________
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