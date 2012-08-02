Нидерланды перестраивают пустые тюрьмы в роскошные отели

Итог изменений в стране:
- Власти страны превращают пустующие тюрьмы в роскошные отели.
- За последние 10 лет в стране резко сократился уровень преступности и количество заключенных.
- Het Arresthuis — это пример реконструированного отеля из тюрьмы, расположенного недалеко от Амстердама.
- Благодаря ремонту из угрюмой тюрьмы выросла поистине неузнаваемая гостиница со спальными в стиле минимализма и шикарным лобби.
В то время, как многие американские тюрьмы страдают из-за переполненности, исправительные заведения в Нидерландах настолько пустые, что власти придумывают новые планы по использованию зданий.
За последние 10 лет уровень лишения свободы в Нидерландах снизился с одного из самых высоких в Европе до одного из самых низких (всего 57 человек на 100,000 жителей). И хотя некоторые утверждают, что причина падения преступности — закрытие участков по всей стране, за последние восемь лет зарегистрированный уровень снизился на 25 процентов. Новые тюрьмы пустуют из-за нехватки преступников, а некоторые из них доступны для аренды.
Часть помещений переоснащаются как убежища или жилье для сирийских беженцев, другие превращают в публичные развлекательные комплексы.
Het Arresthuis (раньше голландская тюрьма в Рурмонде) — тюремный отель недалеко от Амстердама. Номера расположены в бывших камерах содержания под стражей, которые были переделаны до неузнаваемости — за исключением входов в комнаты, по-прежнему напоминающими подлинные двери тюремных камер.
Гости могут заселиться в один из четырех апартаментов под названием: «Тюремщик», «Адвокат», «Директор» и «Судья». В номерах есть Wi-Fi, телевизорамы с плоским экраном, а на территории отеля размещен ресторан для гурманов. Гости могут позаниматься в фитнес-центре или посидеть в сауне для расслабления.
Нидерланды — не первая страна, практикующая такую реконструкцию тюремных заведений. Это довольно популярная практика в скандинавских странах. Другие тюрьмы в Хельсинки, Стокгольме и Оксфорде были переделаны под роскошные отели.
Перевод специально для mmgp.ru
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