Стартап GeoQuant привлек $4 млн для своего инструмента, измеряющий политический риск

Стартап GeoQuant с офисами в Израиле и Нью-йорке, разработавший уникальный инструмент, который помогает инвесторами измерить политический риск, привлек $4 млн в виде начального финансирования. Инвесторами выступили Aleph VC и XL Innovate. В рамках сделки Майкл Эйзенберг из Aleph VC и Марса Нотарас из XL Innovate присоединятся к правлению GeoQuant. Стартап будет использовать новый капитал для продолжения разработки своего продукта, расширения и роста клиентской базы.
GeoQuant объединяет политическую науку с информатикой для устранения нынешней неэффективности в области измерения политического риска для инвесторов, руководителей и других лиц, принимающих решения. Компания разработала программное обеспечение, которое призвано помочь инвесторам измерить политический риск своих инвестиций в реальном времени.
«Мы искали возможности навести порядок в политическом и институциональном хаосе, затрагивающем мир прямо сейчас», - сказал Эйзенберг. «Глобализация бизнеса и прямых иностранных инвестиций растет, в то же время мир становится менее стабильным. Крайне важно, чтобы компании понимали эти риски и возможности и готовились к ним с реальными данными, а не умствовали».
Программное обеспечение GeoQuant выполняет поиск в Интернете для получения соответствующих данных, новостей и контента из социальных сетей. Собственная команда политологов и региональных экспертов запускает оценку данных, генерируя ежедневные баллы по странам и другие показатели, определяющие политическую стабильность во всем мире.
«Объединив наш опыт в области политологии с передовыми технологиями, мы являемся первой компанией, которая систематически определяет, оценивает и отслеживает политические риски в реальном времени», - говорит соучредитель GeoQuant, Марк Розенберг.
Компания говорит, что, например, пользователи GeoQuant могут более точно предсказать, как Конгресс с президентом США Дональд Трамп повлияет на долгосрочные перспективы фондового рынка США. Или как стратегия Китая в Южно-Китайском море может повлиять на мировые цены на нефть. Или даже то, как нынешний кризис руководства Бразилии может помешать росту в розничном и потребительском секторах.
Аналитический инструментарий GeoQuant скоро будет доступен инвестиционным фондам, финансовым учреждениям, корпорациям и другим глобальным организациям.
По словам компании, ее результаты по политическим рискам и потоки данных для стран G20 теперь доступны на терминале Bloomberg.
Перевод специально для mmgp.ru