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Серия монет "Великие города" пополняется монетой с Токио

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Серия монет "Великие города" пополняется монетой с Токио

Серия "Великие города" от Новозеландского монетного двора представляет собой серебряные монеты весом в 1 унцию, на которых изображены виды некоторых самых известных мировых городов. Вслед за Лондоном, Нью-Йорком, Шанхаем и Копенгагеном выходит монета с изображением Токио. Как и ранее, город представляет одна из его наиболее ярких архитектурных достопримечательностей, в данном случае это Tokyo Skytree - телевизионная башня в районе Сумида.


Токио - столица Японии и одна из ее 47 префектур. Район Большой Токио считается "столичной префектурой", состоящей из 23 специальных районов, каждый из которых управляется как отдельный город. Население специальных районов составляет более 9 миллионов человек, при этом общее население префектуры превышает 13 миллионов человек. Префектура является частью самой густонаселенной области мира с более чем 37,8 миллионами человек.

Большая часть архитектуры в Токио является относительно новой, так как два раза в прошлом веке город разрушался: сначала это было Великое землетрясение Канто 1923 года, а затем Вторая Мировая война, когда столица была разбомблена авиацией США. В Токио есть несколько прекрасных образцов архитектуры, в их числе Токийский международный форум, Штаб-квартира пивоваренной компании "Асахи", небоскреб Mode Gakuen Cocoon Tower, небоскреб NTT Docomo Yoyogi Building и Радужный мост. Также в городе есть две выделяющиеся башни: Телевизионная башня Токио (Tokyo Tower) и новая Tokyo Skytree, которая является самой высокой башней в Японии и второй по высоте в мире после Бурдж-Халифы в Дубае.

Сама монета отчеканена из серебра 999-й пробы и не обременена чрезмерным количеством надписей: только название города и информационное описание мелким шрифтом. На аверсе присутствует традиционное изображение королевы Елизаветы II в исполнении Рэнка Броадли с указанием номинала монеты, даты и так далее. Монета поставляется в тематически оформленной коробке с серийным сертификатом подлинности. Ее стоимость составляет 80 долларов США, а тираж ограничен 3000 экземпляров. Монета уже доступна к заказу, в том числе на сайтах PowerCoin и Minted-UK.

Номинал: 2 доллара Новой Зеландии
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 31,1 грамма
Диаметр: 40 мм
Качество: пруф
Тираж: 3000 экземпляров.

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Метки
инвестиции, монеты, нумизматика, серебро
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