Южнокорейский стартап EverYoung нанимает сотрудников исключительно старше 55 лет

Корпоративная культура Южной Кореи погрязла в проблемах дискриминации по возрасту. А компания EverYoung показывает всем, что пожилые люди — перспективный неиспользуемый ресурс на рынке труда.
Самому старшему сотруднику компании уже 83 года
. И вообще технологический стартап EverYoung нанимает только пожилых людей. В офисе компании в Сеуле работают в безумном темпе, прищуриваясь на экран, уделяя геймерскую концентрацию сложному программному обеспечению. Не взглянув на лица работников, сразу и не скажешь, что им далеко за 55 лет — строгое условие при приеме персонала на работу.
В 2013 году Чанг Енсунг основал компанию EverYoung, которая занимается мониторингом контента, а при этом нанимает только пожилых людей для борьбы с дискриминацией, ведь это одна из главных проблем страны. Корпоративная среда Южной Кореи славится тем, что работников заставляют выходить на пенсию до официального пенсионного возраста 60 лет. В недавнем опросе среди населения Кореи в возрасте от 20 до 50 лет выяснили, что 82% респондентов чувствуют себя подверженными риску из-за возможного принужденного досрочного выхода на пенсию.
Чтобы начать борьбу с корпоративной этикой и был создан проект EverYoung. Менеджер компании Ким Сонг-Кью сказал: «Мы хотели найти действующий способ для внедрения пожилых людей в экономическую деятельность». В обязанности персонала входит помощь в использовании платформы Naver (аналог Google в Южной Корее), подвергать цензуре конфиденциальную информацию о картах Naver и контролировать контент на платформе для ведения блогов. Сотрудники также обучаются другим навыкам в области ИТ, а некоторые из них проводят обучающие уроки по программированию для школьников. Рабочая смена в компании длится четыре часа с обязательным перерывом на 10 минут каждый час.
Офис стартапа оснащен шикарной кладовой, зоной с кушетками и книгами, а также машиной для измерения артериального давления, которую можно использовать во время перерыва. При мыслях о стариках обычно думают о «медлительности» и несовместимости людей с новыми технологиями, но работники EverYoung доказывают противоположное. Их возраст не мешает им быть частью ИТ-индустрии.
83-летний сотрудник компании сообщил: «Я стараюсь идти в ногу со временем и хочу получать новые навыки. А благодаря EverYoung у меня появился опыт работа в области ИТ».
Перевод специально для mmgp.ru
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