#Волнабабла накрыла Питер
9 и 10 июня в Санкт-Петербурге на территории Петропавловской крепости при поддержке Solvena
состоялся фестиваль "Крылья на Неве" 2017. Главным событием фестиваля стал этап гонок мирового кубка по мотосёрфу «MotoSurf WorldCup 2017»
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Moto Surf - молодой и зрелищный вид спорта, стремительно набирающий популярность в странах Европы, Бразилии, ОАЭ и Китае. Звезды мирового мотосерфа, приехавшие в Петербург из самых разных уголков планеты, сошлись в гонке за мировой кубок в акватории Невы. В перерывах между заездами зрители, собравшиеся на пляже Петропавловской крепости, вдохновлялись работами деятелей современного искусства и заряжались драйвом от выступлений лучших музыкантов. По окончании спортивной части "Крыльев" на сцене фестиваля выступили группы "Чё Морале", "Сегодняночью", "S.P.O.R.T.", "Ля-Миноръ" и другие.
Тройка призеров второго этапа мирового кубка "MotoSurf WorldCup 2017" среди мужчин:
1. Lukas Zahorsky (CZE)
2. Sebastian Kubinec (SVK)
3. Petr Vencovsky (CZE)
Тройка призеров второго этапа мирового кубка "MotoSurf WorldCup 2017" среди женщин:
1. Martina Bravencova (CZE)
2. Aneta Sacherova (CZE)
3. Ale Rivas (MEX)
Фотоотчет с фестиваля "Крылья на Неве"