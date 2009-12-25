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“Полностью регулируемая” биржа Gemini получила лицензию на право работы в Вашингтоне

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Внимание “Полностью регулируемая” биржа Gemini получила лицензию на право работы в Вашингтоне

Криптобиржа Gemini официально объявила о том, что теперь может обслуживать клиентов из штата Вашингтон.

Gemini является “полностью регулируемой нью-йоркской цифровой биржей, предназначенной для обмена активами как между отдельными лицами, так и между учреждениями”. Теперь клиенты биржи из штата Вашингтон смогут беспрепятственно покупать и продавать на бирже биткойны и эфиры..

Компания полноценно функционирует как криптовалютная биржа уже в 45 штатах, а также в нескольких странах за рубежом. Однако из-за финансовых требований законодательства штата, Вашингтон оставался неохваченным услугами компании. Сегодняшнее событие является существенной победой для Gemini.

Путь к получению разрешения был долгим и непростым, поскольку требовалось, чтобы законодательные органы Нью-Йорка Вашингтона тесно сотрудничали, дабы проверить жизнеспособность Gemini как финансового учреждения.

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биржа, биткоин, новости
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