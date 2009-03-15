Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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rcb-block.com - Заработок на Рефералах и Инвестициях

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:04
#1
Специалист
 
Имя: Toxa
Пол: Мужской
Адрес: Владивосток
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.11.2014
Сообщений: 1,361
Благодарностей: 189
УГ: 24
КП: 0.145
rcb-block.com - Заработок на Рефералах и Инвестициях
Старт проекта 07.06.2017
''RCB - BLOCK.COM - Сайт для Заработка на Инвестициях и Реф Беках''

Привлекла информация о заработке на Реф Беках и строительстве вечной партнерской структуры внутри блога! Бонус при регистрации 1$.

Сайт предлагает зарабатывать инвестируя в высокодоходные проекты, при этом партнерам он выплачивает 50% реф бек из всех проектов на блоге!

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Наш блог будет вам полезен если вы рассматриваете возможности хорошего заработка с минимальными рисками и хотите построить свою вечную партнерскую сеть для эффективного заработка как с помощью нашей партнерской программы, так и с помощью своего личного участия в предлагаемых проектах.

Проекты размещенные на нашем блоге отбираются и попадают сюда строго с учетом ряда параметров на основе полученного нами опыта инвестирования в высокодоходные проекты уже более 3 лет, также мы предлагаем нашим участникам возврат реферальной комиссии в размере 50% и страховки в проектах.

Реф программа 5 - уровней по 10% от заказанного вашим рефералом реф бека.
Также сайт предлагает зарабатывать на уникальной партнерской программе которая позволяет получать по 10% от реф беков полученных вашими рефералами.

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Мы предоставляем Вам уникальную возможность – заработать с нашей партнерской программой, не вкладывая ни копейки собственных средств. Получите свою партнерскую ссылку в личном кабинете, приведите к нам нового партнера – и получайте пожизненно 10% от полученного им реф бека, а также по 10% от заказанного реф бека его партнерами до 5 уровней в глубину.

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Минимальная выплата 2$. Комиссия на вывод 5%.

Выплаты: Perfect Money, (остальные платежки как я понял будут позже)

Выплата Рефских: The amount of 3.07 USD has been deposited to your account. Accounts: U14054675->U8798200. Date: 12:51 15.06.17. Batch: 179230175.



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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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