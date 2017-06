Gansik Ponomarev... Специалист

rcb-block.com - Заработок на Рефералах и Инвестициях Старт проекта 07.06.2017 ''RCB - BLOCK.COM - Сайт для Заработка на Инвестициях и Реф Беках''

Привлекла информация о заработке на Реф Беках и строительстве вечной партнерской структуры внутри блога! Бонус при регистрации 1$.



Сайт предлагает зарабатывать инвестируя в высокодоходные проекты, при этом партнерам он выплачивает 50% реф бек из всех проектов на блоге!



Цитата: Наш блог будет вам полезен если вы рассматриваете возможности хорошего заработка с минимальными рисками и хотите построить свою вечную партнерскую сеть для эффективного заработка как с помощью нашей партнерской программы, так и с помощью своего личного участия в предлагаемых проектах.



Проекты размещенные на нашем блоге отбираются и попадают сюда строго с учетом ряда параметров на основе полученного нами опыта инвестирования в высокодоходные проекты уже более 3 лет, также мы предлагаем нашим участникам возврат реферальной комиссии в размере 50% и страховки в проектах.



Реф программа 5 - уровней по 10% от заказанного вашим рефералом реф бека.



Цитата: Мы предоставляем Вам уникальную возможность – заработать с нашей партнерской программой, не вкладывая ни копейки собственных средств. Получите свою партнерскую ссылку в личном кабинете, приведите к нам нового партнера – и получайте пожизненно 10% от полученного им реф бека, а также по 10% от заказанного реф бека его партнерами до 5 уровней в глубину.



Если Вы являетесь владельцем тематического сайта, ведете свой блог или просто активно общаетесь в интернете, то Вы просто обязаны принять участие в нашей партнерской программе и получать доход с получаемого реф бека клиентами пришедшими по вашей реферальной ссылке.



Зарабатывайте с RCB - BLOCK сами и приводите к нам своих друзей и коллег, зарабатывая на этом отличные деньги. Наша компания обеспечит Вам самый легкий заработок в сети, о котором Вы могли лишь мечтать.



Специально для Вас:

1. Щедрые комиссионные – 10% от всех полученных кешбеков привлеченными пользователями первого уровня и по 10% от полученного кешбека на 5 уровней в глубину.

2. Уникальная партнерская программа. Наш сервис производит быстрые выплаты клиентам, а партнеры мгновенно получают свои заработанные комиссионные.

3. Вы можете начать зарабатывать сразу после регистрации.

4. Широкий набор регулярно обновляемых рекламных материалов.

5. Просмотр статистики в режиме реального времени сразу в личном кабинете.

6. Мы предоставляем не только отличные условия работы, но и опытную техническую поддержку для наших партнеров, готовую помочь решить многие вопросы.

7. Успешным партнерам мы всегда будем рады предложить индивидуальные условия.

8. Больше не нужно ждать месяцами заработанные деньги. Вывод средств во многие платежные системы в течении нескольких часов в любое время суток.

9. Мы регулярно проводим особые промо-акции для всех партнеров сервиса.

10. Ваша партнерская ссылка будет накапливать клиентов и работать на Вас.



Выплаты: Perfect Money, (остальные платежки как я понял будут позже)



Выплата Рефских: The amount of 3.07 USD has been deposited to your account. Accounts: U14054675->U8798200. Date: 12:51 15.06.17. Batch: 179230175.







