Разница между выручкой и прибылью 100 крупнейших мировых компаний

Большой круг иллюстрирует выручку, закрашенный круг в центре — прибыль. У энергетических компаний Chevron и Glencore центральные окружности пустые — это значит, что бизнес терпит убытки.
Прибыль Apple по итогам 2016 года составляет $45 млрд. По этому показателю компания обходит холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway ($24 млрд), крупнейший по размеру активов американский банк JP Morgan Chase ($24 млрд), финансовую организацию Wells Fargo ($22 млрд) и Alphabet ($19 млрд).
Единственные компании, которые могут сравниться с Apple по объему прибыли — это китайские банки: ICBC ($42 млрд), China Construction Bank ($35 млрд) или Agricultural Bank of China ($28 млрд).
Прибыль Apple превосходит выручку таких компаний, как Coca-Cola ($41,5 млрд) или Facebook ($27,6 млрд). Лидер по объему выручки — американский ритейлер Walmart ($485 млрд), однако по объему прибыли компания также уступает Apple ($14 млрд).
При рыночной стоимости в $427 млрд и выручке в $136 млрд, прибыль Amazon составляет $2 млрд — в 22,5 раз меньше прибыли Apple.