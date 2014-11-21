Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,394 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Разница между выручкой и прибылью 100 крупнейших мировых компаний

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:45
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,817
Благодарностей: 908
УГ: 6
КП: 0.266
Разница между выручкой и прибылью 100 крупнейших мировых компаний


Большой круг иллюстрирует выручку, закрашенный круг в центре — прибыль. У энергетических компаний Chevron и Glencore центральные окружности пустые — это значит, что бизнес терпит убытки.

Прибыль Apple по итогам 2016 года составляет $45 млрд. По этому показателю компания обходит холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway ($24 млрд), крупнейший по размеру активов американский банк JP Morgan Chase ($24 млрд), финансовую организацию Wells Fargo ($22 млрд) и Alphabet ($19 млрд).

Единственные компании, которые могут сравниться с Apple по объему прибыли — это китайские банки: ICBC ($42 млрд), China Construction Bank ($35 млрд) или Agricultural Bank of China ($28 млрд).

Прибыль Apple превосходит выручку таких компаний, как Coca-Cola ($41,5 млрд) или Facebook ($27,6 млрд). Лидер по объему выручки — американский ритейлер Walmart ($485 млрд), однако по объему прибыли компания также уступает Apple ($14 млрд).

При рыночной стоимости в $427 млрд и выручке в $136 млрд, прибыль Amazon составляет $2 млрд — в 22,5 раз меньше прибыли Apple.
__________________
Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Аналитик и трейдер, где между вами разница zaharik1404 Forex: общий форум 75 14.05.2017 20:58
Разница между 'кухней' и 'полукухней' Satan Claws Forex: форум для начинающих 9 01.04.2017 11:02
В чем разница между антиквариатом и банковскими монетами для инвестора? RichShelest Инвестирование для начинающих 10 18.12.2016 14:04
Разница между акциями и фьючерсными контрактами Tr@der Инвестирование для начинающих 9 26.11.2014 13:14
В чем разница между финансовым беттингом и форекс-торговлей? AlexLatvija Бинарные опционы 19 21.11.2014 23:57

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет Larond: 600179 (ForexTrend)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар V8 GT
ЦБ РФ отобрал лицензии и Айви Банка и РИТЦ Банка
От V8 GT в разделе «Горячие новости»
Аватар Oliver Frank
Беларусь договаривается о поставках нефти из Ирана через Украину
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПриватБанк запускает новую систему подтверждения платежей в Интернете
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар palett
Страхование кредитов на Кредитной Бирже ВебМани.
От palett в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Владимир Грин
Предложение Инвесторам
От Владимир Грин в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,394
Тем
474,217
Сообщений
11,747,327

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube