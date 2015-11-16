Стартап Arivale привлёк $13,6 млн в платформу помогающую людям управлять здоровьем

Два года тому назад, пионер в изучении геномики (а это науках о геномах и сам геном - это совокупность наследственного материала, заключенного в клетке организма) г-н Лерой Худ (Leroy Hood) и исполнительный директор по технологиям г-н Клайтон Левис (Clayton Lewis) запустили можно сказать, что уникальное предприятие: Эрайвел ("Arivale
"), американское научное предприятие, которое использует генетическую информацию, чтобы помочь клиентам управлять своим здоровьем.
И как выяснило онлайн-издание GeekWire, в настоящее время, по мере приближения этого стартапа к своему двухлетию, стартап Arivale закрыл свой раунд первого финансирования на общую сумму в размере 13,6 млн долл. США.
Эти поступившие средства являются частью из 30 млн долл. США, которые запланировано получить в этом инвестиционном раунде, а в итоге Arival намерен собрать на свою работу 50 млн долл. США.
Генеральный директор Arivale г-н Клейтон Льюис в своем интервью для издания GeekWire рассказал, что средства поступили от действующих инвесторов и нескольких новых, имена которых будут объявлены когда в конце этого года полный раунд финансирования будет завершен окончательно.
Эта компания из Сиэтла, которая начала свою работу в июле 2015, начинала с 19 сотрудников, а сейчас в ней трудится 170 человек и г-н Льис утверждает, что в ближайшие годы компания планирует расти ещё больше.
"Новые средства поступившие нам сейчас, помогут нам масштабировать наш бизнес еще сильнее, чем это было последние 2 года", - добавил г-н Льюис.
Сообщается, что клиенты компании Arivale получают услуги в области персонализированного управления своим здоровьем, причем для этого используются сотни источников информации, включая данные генетики, информацию о составе крови и работе кишечника и историю здоровья клиента компании. Между тем, главный научный сотрудник издания GeekWire г-н Дэниэл Росси (Daniel Rossi) ранее уже в специальной серии рассказал на страницах этого издания о своём опыте пользования услугами GeekWire.
Это одна из немногих компаний, которая работает сейчас в США в области заботы о вашем здоровье с полностью научным подходом и которая ориентируется на данные и персонализированный подход к здоровью каждого клиента, которые создал г-н Худ.
Перевод специально для mmgp.ru источник
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