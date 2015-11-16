Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,394 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Arivale привлёк $13,6 млн в платформу помогающую людям управлять здоровьем

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:25
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,011
Благодарностей: 1,058
УГ: 22
КП: 0.184
подарки
Стартап Arivale привлёк $13,6 млн в платформу помогающую людям управлять здоровьем


Два года тому назад, пионер в изучении геномики (а это науках о геномах и сам геном - это совокупность наследственного материала, заключенного в клетке организма) г-н Лерой Худ (Leroy Hood) и исполнительный директор по технологиям г-н Клайтон Левис (Clayton Lewis) запустили можно сказать, что уникальное предприятие: Эрайвел ("Arivale"), американское научное предприятие, которое использует генетическую информацию, чтобы помочь клиентам управлять своим здоровьем.

И как выяснило онлайн-издание GeekWire, в настоящее время, по мере приближения этого стартапа к своему двухлетию, стартап Arivale закрыл свой раунд первого финансирования на общую сумму в размере 13,6 млн долл. США.

Эти поступившие средства являются частью из 30 млн долл. США, которые запланировано получить в этом инвестиционном раунде, а в итоге Arival намерен собрать на свою работу 50 млн долл. США.

Генеральный директор Arivale г-н Клейтон Льюис в своем интервью для издания GeekWire рассказал, что средства поступили от действующих инвесторов и нескольких новых, имена которых будут объявлены когда в конце этого года полный раунд финансирования будет завершен окончательно.

Эта компания из Сиэтла, которая начала свою работу в июле 2015, начинала с 19 сотрудников, а сейчас в ней трудится 170 человек и г-н Льис утверждает, что в ближайшие годы компания планирует расти ещё больше.

"Новые средства поступившие нам сейчас, помогут нам масштабировать наш бизнес еще сильнее, чем это было последние 2 года", - добавил г-н Льюис.

Сообщается, что клиенты компании Arivale получают услуги в области персонализированного управления своим здоровьем, причем для этого используются сотни источников информации, включая данные генетики, информацию о составе крови и работе кишечника и историю здоровья клиента компании. Между тем, главный научный сотрудник издания GeekWire г-н Дэниэл Росси (Daniel Rossi) ранее уже в специальной серии рассказал на страницах этого издания о своём опыте пользования услугами GeekWire.

Это одна из немногих компаний, которая работает сейчас в США в области заботы о вашем здоровье с полностью научным подходом и которая ориентируется на данные и персонализированный подход к здоровью каждого клиента, которые создал г-н Худ.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59425bef00079
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 14:27.
OPLOTT вне форума  
Сказали спасибо:
olkavac (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:40
#2
Форекс-блогер
 
Аватар olkavac
 
Имя: Ольга
Пол: Женский
Возраст: 45
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 2,086
Благодарностей: 423
УГ: 3
Записей в FX-блоге: 1574
Подписок: 2
КП: 0.363
подарки
Re: Стартап Arivale привлёк $13,6 млн в платформу помогающую людям управлять здоровье
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Сообщается, что клиенты компании Arivale получают услуги в области персонализированного управления своим здоровьем, причем для этого используются сотни источников информации, включая данные генетики, информацию о составе крови и работе кишечника и историю здоровья клиента компании.
Что-то непонятное творится в мире и конкретно с генной индустрией. Скоро салоны будут на каждом углу, как салоны красоты и парикмахерские.
Не поняла только, что же они там делаю - то, что так быстро разрослась команда в компании?!
__________________

ForexClub. 20 лет безупречной работы! Аналитика по вилам Эндрюса.СДАЮ МЕСТО В ПОДПИСИ!
🔥 Торгую у этого форекс брокера, все устраивает🔥 🔥Солидный брокер, 17 лет на рынке. Регистрируйтесь!🔥
olkavac вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Leonidas2013 (Сегодня), Анаэль 2017 (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
StashAway привлёк $2,15 млн в платформу помогающую инвестировать любому человеку OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 1 20.05.2017 00:38
Стартап Qupital привлёк $2млн в платформу помогающую малому бизнесу с финансированием OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.05.2017 15:33
Стартап LocalAgentFinder привлёк $5,5 млн в платформу помогающую продать недвижимость OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.05.2017 15:55
Стартап LYNK привлёк $4 млн в свой сервис помогающий людям связываться с экспертами OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.04.2017 15:47
Стартап LiveSmart привлёк в платформу по отслеживанию здоровья сотрудников £700,000 OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 17 14.04.2017 15:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Алекс Владимирович
fbbux.com - fbbux
От Алекс Владимирович в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mtombo
NetProfitFund - www.netprofitfund.com
От mtombo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар qapitosha
ПАММ-счет sashkacup: 647418 (ForexTrend)*
От qapitosha в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар MonitoringFF
difrix.com - DIFRIX
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
v-desyatku.net - В десятку (до 10% в час)
От Н Абдулов в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет Liberta_Investment: 339148 (Alpari)
От Eugene Pautov в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
413,394
Тем
474,217
Сообщений
11,747,327

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube