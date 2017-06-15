Новый способ заработка на реферальных отчислениях

Согласитесь, что каждый раз заново собирать рефералов в новый проект бывает лень, неохото, да и просто некоторые могут отказаться.
Но что если однажды став вашим рефералом, пользователь останется им насовсем? И во всех последующих проектах, какими бы они ни были, часть его дохода(инвестиций) будет априори ваша!
И такая система уже есть и неплохо работает:
https://goo.gl/01cWWe
Те кто зарабатывает в основном на рефералах, по достоинству оценят все плюсы:
https://incubator.expert/register?ref=inc_Neitsmarr
Ну и те, кому бывает лень каждый раз заново регистрироваться в проекте, к примеру хайпе (а порой приходится регистрироваться и по 10 раз на дню) найдут для себя плюс, ведь система автоматически регистрирует вас во всех доверенных сервисах! И это всё наконец-то без всяких писем на почту и подтверждений телефона):
https://incubator.expert/lp/inc_Neitsmarr