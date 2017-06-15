Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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снижение рисков

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Старый Сегодня, 13:58
#1
 
Возраст: 18
Регистрация: 15.06.2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
снижение рисков
а что если для снижения рисков, использовать не только личную диверсификацию, но и чтоб немного себя разгрузить пользоваться проектами делающими это за тебя?
К примеру:
https://goo.gl/01cWWe
Проект сам подбирает надёжные хайпы и матрицы, млм и ПАММ, а затем автоматически регистрирует вас во всех доступных.
neitsmarr на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:06
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