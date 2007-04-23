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IMP Europe.Cтарт революционного проекта из Германии.

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Старый Сегодня, 13:46
#1
Интересующийся
 
Имя: Vitus
Пол: Мужской
Адрес: Germany
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.06.2015
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
IMP Europe.Cтарт революционного проекта из Германии.
IMP Europe является членом GSA, азиатской холдинговой компании, в настоящее время имеющей более 130 компаний-членов,
с целью эффективно связать азиатский и европейские рынки.
IMP Europe будет заниматься популяризацией компаний GSA, в том числе криптовалюту
MacroCoin - продукт UECB, который также является членом GSA.

IMP Europe - виды доходов.

Пассивный доход с ежемесячными выплатами.

Участие более 10 месяцев.
В зависимости от размера инвестиций фиксированная прибыль выплачивается в течение 10 месяцев.
В настоящее время, в июне 2017 года акции Сандал / сандалового плантации в GSA включены в инвестиционные пакеты,
но которые обмениваются на другой продукт группы GSA после исчерпания емкости.


250€ инвестиционный пакет -> $300 Сандал-Share -> 10 месяцев в $30
850€ инвестиционный пакет -> $1000 сандала-Share -> 10 месяцев в $100
2000€ инвестиционный пакет -> $3000 сандала-Share -> 10 месяцев в $300
5000€ инвестиционный пакет -> $7500 сандала-Share -> 10 месяцев в $750
10000€ инвестиционный пакет -> $7500 сандал-Share -> 10 месяцев в $750

Акции компании (OCF).


Каждый инвестиционный пакет содержит определенное количество OCFS.
Они могут быть проданы в внутреннем фондовом рынке компании по рыночной цене через 90-х дней.
OCFS, которые были приобретены другими партнерами / клиентами в рамках торговой платформы, можно продавать через 30 дней.
Созданная в июле 2014 года, начальная цена составляла $0,1 за OCF. Текущий обменный курс составляет $1.294.
Кроме того, GSA предлагает через определенные промежутки времени скупить запас OCFS - часто с очень хорошими условиями.
Эти времена не являются предсказуемыми для нас.

850€ инвестиционный пакет -> OCFS стоит $250.
2000€ инвестиционного пакета -> OCFS стоит $700.
5000€ инвестиционного пакета -> OCFS стоит $2000.
10000€ инвестиционного пакета -> OCFS стоит $4000.

Трайдинг MacroCoins.

Другим источником дохода является продажа монет MacroCoin.
Сейчас на криптобирже c-cex.com, 2 других крупных биржи (bitstamp и bitfinex) будут добавлены после открытия криптобанка в Клагенфурте.
Дата листинга является 06/17/2017.
Текущее значение монеты составляет около $2,50.

MacroCoin имеет 100% подтверждение и состоит 75% корпоративных активов, 20% Xaurum и 5% физического золота.

250 € инвестиционный пакет - скидка> 3% на покупку MacroCoins
850 € инвестиционный пакет - скидка> 3% на покупку MacroCoins
2000 € инвестиционного пакета - скидка> 5% на покупке MacroCoins
5000 € инвестиционного пакета - скидка> 7% на покупке MacroCoins
10000 € инвестиционного пакета - скидка> 7% на покупке MacroCoins


Прибыль Акции Pool.
Обязательства должны быть вознаграждены, и поэтому каждый партнер имеет возможность обеспечить долю национального и международного пула прибыли.
Эти пулы включают 1% от национальной международной прибыли и распределяются среди квалифицированных членов.




Маркетинг план IMP Europe

250€ - Стартовый пакет

50€ UECB купон,
3% скидка на Macro(криптовалюта)*,
Комиссии от покупок Macro,
200 IVPs генерированный оборот,
Дебетовая карта,
SA Академия или BigU Академия Базисное образование (цена 199€),
$300 сандаловое дерево акции,
Доступ к бэк-офис,
Доля прибыли в пуле,
Партнерская программа - Командный бонус, 10% прямой бонус, 10% бинарный бонус.



850€ - Промежуточный пакет.

100€ UECB купон,
3% скидка на Macro(криптовалюта)*,
Комиссии от покупок Macro*,
750 IVPs генерированный оборот,
Дебетовая карта,
SA Академия или BigU Академия промежуточное образование (цена 1.498€),
$1000 сандаловое дерево акции,
Доступ к бэк-офис,
Доля прибыли в пуле,
$250 in OCF,
Партнерская программа - Командный бонус, 10% прямой бонус, 10% бинарный бонус.



2000€ - VIP пакет.

100€ UECB купон,
5% скидка на Macro(криптовалюта),
Комиссии от покупок Macro,
1750 IVPs генерированный оборот,
Дебетовая карта,
SA Академия или BigU Академия промежуточное образование (цена 6.497€),
$3000 акции - сандаловое дерево,
Доступ к бэк-офис,
Доля прибыли в пуле,
$750 in OCF,
Huawei P9 Lite**,
Партнерская программа - Командный бонус, 10% прямой бонус, 10% бинарный бонус.


10000€ - CO-FOUNDER.

Ограничивается 50 штук в каждой стране.Ограниченно 500 штук по всему миру!
CO-FOUNDER получает 1% от всего дохода страны, где он проживает.
7% скидка на Macro(криптовалюта)*,
Комиссии от покупок Macro,
2000 IVPs генерированный оборот,
Дебетовая карта,
SA Академия или BigU Академия промежуточное образование (цена 6.497€),
$7500 акции - сандаловое дерево,
Доля прибыли в пуле,
$4000 in OCF***,
Huawei P9**,
Партнерская программа - Командный бонус, 15% прямой бонус, 10% бинарный бонус.

*скидка на Macro - Указанные проценты скидки на покупку Macro действует до 50 000 € .
Приобретение выше этого значения не получает скидки, если покупатель не имеет пакет соучередителя.

**MACRO СМАРТФОН - В том случае, если клиент желает получить Macro, а не смартфон, он / она может выбрать между MCO и смартфоном.
выбор происходит по такому принципу $300 в Macro – вместо Huawei P9 Light - или $500 в Macro вместо Huawei P9.

*** OCF Акции - В OCF-акции представляют собой сертификаты собственности компаний в GSA.
Поскольку величина GSA растет, так что стоимость акций растет. Участники могут продать
свои акции OCF в рамках сообщества по ежедневной цене. Это может быть сделано из соответствующих пакетов через 90 дней после получения OCF.
Акции, купленные сообществом могут быть проданы в течение 30 дней с момента их покупки.
ВЫПЛАТА БОНУСОВ.
Минимальная выплата $200.Минимальная выплата $200.НАЛИЧНЫЙ КОШЕЛЕК 60%,
30% ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК (buy OCF), 10% ПУТЕШЕСТВИЯ.
1.Прямой бонус - 10% - Прямая комиссия за спонсирование нового партнёра.
2.Бинарный бонус - 10% - Для квалификации нужно спонсировать минимум два человека и поставить их в две ноги.
Комиссии от бинара рассчитываются ежедневно. Остатки на счетах обновляются ежедневно,
учитывается дневной лимит по пакету партнёра.



100% поддержан активами
100% настоящий
100% успешный
vitneu на форуме  
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