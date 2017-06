vitneu Интересующийся

IMP Europe.Cтарт революционного проекта из Германии. IMP Europe является членом GSA, азиатской холдинговой компании, в настоящее время имеющей более 130 компаний-членов,

с целью эффективно связать азиатский и европейские рынки.

IMP Europe будет заниматься популяризацией компаний GSA, в том числе криптовалюту

MacroCoin - продукт UECB, который также является членом GSA.



IMP Europe - виды доходов.



Пассивный доход с ежемесячными выплатами.



Участие более 10 месяцев.

В зависимости от размера инвестиций фиксированная прибыль выплачивается в течение 10 месяцев.

В настоящее время, в июне 2017 года акции Сандал / сандалового плантации в GSA включены в инвестиционные пакеты,

но которые обмениваются на другой продукт группы GSA после исчерпания емкости.





250€ инвестиционный пакет -> $300 Сандал-Share -> 10 месяцев в $30

850€ инвестиционный пакет -> $1000 сандала-Share -> 10 месяцев в $100

2000€ инвестиционный пакет -> $3000 сандала-Share -> 10 месяцев в $300

5000€ инвестиционный пакет -> $7500 сандала-Share -> 10 месяцев в $750

10000€ инвестиционный пакет -> $7500 сандал-Share -> 10 месяцев в $750



Акции компании (OCF).





Каждый инвестиционный пакет содержит определенное количество OCFS.

Они могут быть проданы в внутреннем фондовом рынке компании по рыночной цене через 90-х дней.

OCFS, которые были приобретены другими партнерами / клиентами в рамках торговой платформы, можно продавать через 30 дней.

Созданная в июле 2014 года, начальная цена составляла $0,1 за OCF. Текущий обменный курс составляет $1.294.

Кроме того, GSA предлагает через определенные промежутки времени скупить запас OCFS - часто с очень хорошими условиями.

Эти времена не являются предсказуемыми для нас.



850€ инвестиционный пакет -> OCFS стоит $250.

2000€ инвестиционного пакета -> OCFS стоит $700.

5000€ инвестиционного пакета -> OCFS стоит $2000.

10000€ инвестиционного пакета -> OCFS стоит $4000.



Трайдинг MacroCoins.



Другим источником дохода является продажа монет MacroCoin.

Сейчас на криптобирже c-cex.com, 2 других крупных биржи (bitstamp и bitfinex) будут добавлены после открытия криптобанка в Клагенфурте.

Дата листинга является 06/17/2017.

Текущее значение монеты составляет около $2,50.



MacroCoin имеет 100% подтверждение и состоит 75% корпоративных активов, 20% Xaurum и 5% физического золота.



250 € инвестиционный пакет - скидка> 3% на покупку MacroCoins

850 € инвестиционный пакет - скидка> 3% на покупку MacroCoins

2000 € инвестиционного пакета - скидка> 5% на покупке MacroCoins

5000 € инвестиционного пакета - скидка> 7% на покупке MacroCoins

10000 € инвестиционного пакета - скидка> 7% на покупке MacroCoins





Прибыль Акции Pool.

Обязательства должны быть вознаграждены, и поэтому каждый партнер имеет возможность обеспечить долю национального и международного пула прибыли.

Эти пулы включают 1% от национальной международной прибыли и распределяются среди квалифицированных членов.









Маркетинг план IMP Europe



250€ - Стартовый пакет



50€ UECB купон,

3% скидка на Macro(криптовалюта)*,

Комиссии от покупок Macro,

200 IVPs генерированный оборот,

Дебетовая карта,

SA Академия или BigU Академия Базисное образование (цена 199€),

$300 сандаловое дерево акции,

Доступ к бэк-офис,

Доля прибыли в пуле,

Партнерская программа - Командный бонус, 10% прямой бонус, 10% бинарный бонус.







850€ - Промежуточный пакет.



100€ UECB купон,

3% скидка на Macro(криптовалюта)*,

Комиссии от покупок Macro*,

750 IVPs генерированный оборот,

Дебетовая карта,

SA Академия или BigU Академия промежуточное образование (цена 1.498€),

$1000 сандаловое дерево акции,

Доступ к бэк-офис,

Доля прибыли в пуле,

$250 in OCF,

Партнерская программа - Командный бонус, 10% прямой бонус, 10% бинарный бонус.







2000€ - VIP пакет.



100€ UECB купон,

5% скидка на Macro(криптовалюта),

Комиссии от покупок Macro,

1750 IVPs генерированный оборот,

Дебетовая карта,

SA Академия или BigU Академия промежуточное образование (цена 6.497€),

$3000 акции - сандаловое дерево,

Доступ к бэк-офис,

Доля прибыли в пуле,

$750 in OCF,

Huawei P9 Lite**,

Партнерская программа - Командный бонус, 10% прямой бонус, 10% бинарный бонус.





10000€ - CO-FOUNDER.



Ограничивается 50 штук в каждой стране.Ограниченно 500 штук по всему миру!

CO-FOUNDER получает 1% от всего дохода страны, где он проживает.

7% скидка на Macro(криптовалюта)*,

Комиссии от покупок Macro,

2000 IVPs генерированный оборот,

Дебетовая карта,

SA Академия или BigU Академия промежуточное образование (цена 6.497€),

$7500 акции - сандаловое дерево,

Доля прибыли в пуле,

$4000 in OCF***,

Huawei P9**,

Партнерская программа - Командный бонус, 15% прямой бонус, 10% бинарный бонус.



*скидка на Macro - Указанные проценты скидки на покупку Macro действует до 50 000 € .

Приобретение выше этого значения не получает скидки, если покупатель не имеет пакет соучередителя.



**MACRO СМАРТФОН - В том случае, если клиент желает получить Macro, а не смартфон, он / она может выбрать между MCO и смартфоном.

выбор происходит по такому принципу $300 в Macro – вместо Huawei P9 Light - или $500 в Macro вместо Huawei P9.



*** OCF Акции - В OCF-акции представляют собой сертификаты собственности компаний в GSA.

Поскольку величина GSA растет, так что стоимость акций растет. Участники могут продать

свои акции OCF в рамках сообщества по ежедневной цене. Это может быть сделано из соответствующих пакетов через 90 дней после получения OCF.

Акции, купленные сообществом могут быть проданы в течение 30 дней с момента их покупки.

ВЫПЛАТА БОНУСОВ.

Минимальная выплата $200.Минимальная выплата $200.НАЛИЧНЫЙ КОШЕЛЕК 60%,

30% ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК (buy OCF), 10% ПУТЕШЕСТВИЯ.

1.Прямой бонус - 10% - Прямая комиссия за спонсирование нового партнёра.

2.Бинарный бонус - 10% - Для квалификации нужно спонсировать минимум два человека и поставить их в две ноги.

Комиссии от бинара рассчитываются ежедневно. Остатки на счетах обновляются ежедневно,

учитывается дневной лимит по пакету партнёра.







100% поддержан активами

100% настоящий

100% успешный