Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 13:20
#1
WOH
worldofhyips.com
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Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 917
Благодарностей: 214
УГ: 1292
КП: 0.068
Список пейдпостеров форума
Товарищи! Форум в опасности!
Во многих темах орудуют банды пейдов.

Скрываясь под маской рядовых вкладчиков, эти несознательные граждане находятся на службе админов хайпов. Они "вкладывают" админские деньги в хайп, делая вид что вкладывают свои собственные. Таким образом они создают видимость интереса к тому или иному проекту.
Но что самое страшное, - они во много голосов расхваливают купивший их проект, а если даже кто-то высказывает критическое мнение - они набрасываются всей толпой и совершают неописуемое...
Самое печальное что эти люди (если можно их так назвать), совершенно не стесняясь, пиарят соскамившиеся проекты, нападают на честных вкладчиков, заявляющих о проблемах, о неплатежах. В темах многих соскамившихся проектов они пишут что-то вроде "платит без проблем", "стабильно работает третий год" и т.д.

Предлагаю проголосовать на тему: нужны ли форуму пейдпостеры. Кроме того, предлагаю всем честным форумчанам принять участие в обсуждении, выводить на чистую воду пейдов, публиковать здесь их имена.
__________________
WORLD OF HYIPS - честные обзоры, актуальные рейтинги, чат со свободой слова.
Проект с суперстабильным маркетингом. Закольцуйся со мной!
Последний раз редактировалось WOH; Сегодня в 13:30.
WOH вне форума  
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Метки
пейдпостеры, пейды
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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