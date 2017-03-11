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Список пейдпостеров форума
Товарищи! Форум в опасности!
Во многих темах орудуют банды пейдов.
Скрываясь под маской рядовых вкладчиков, эти несознательные граждане находятся на службе админов хайпов. Они "вкладывают" админские деньги в хайп, делая вид что вкладывают свои собственные. Таким образом они создают видимость интереса к тому или иному проекту.
Но что самое страшное, - они во много голосов расхваливают купивший их проект, а если даже кто-то высказывает критическое мнение - они набрасываются всей толпой и совершают неописуемое...
Самое печальное что эти люди (если можно их так назвать), совершенно не стесняясь, пиарят соскамившиеся проекты, нападают на честных вкладчиков, заявляющих о проблемах, о неплатежах. В темах многих соскамившихся проектов они пишут что-то вроде "платит без проблем", "стабильно работает третий год" и т.д.
Предлагаю проголосовать на тему: нужны ли форуму пейдпостеры. Кроме того, предлагаю всем честным форумчанам принять участие в обсуждении, выводить на чистую воду пейдов, публиковать здесь их имена.
Последний раз редактировалось WOH; Сегодня в 13:30.