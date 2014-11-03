Как повысить заработки на платформе Golos.io?

Как я уже не раз делала акцент, блокчейн проекты посвящаются любым сферам нашей жизни. Не обошли они внимание и копирайтинг. Отныне любой автор может зарабатывать криптовалюту на платформе Golos.io. Только не все так просто и легко. Кто успел хоть немного проявить активность там, начинают искать ответ на вопрос: как повысить свои заработки на блог-площадке Golos.io?



Столько вопросов…



Сразу после регистрации задаешься вопросом, о чем писать? Часть пользователей копирует свои старые работы, размещенные на страницах разных ресурсов, и по-новому заливает на криповалютную платформу. А как в этом случае подтвердить свое авторское право, если статья была подписана другим логином, не совпадающим с текущим? Просто в конце текста разместить активную ссылку на другой проект? Так это банальный копипаст получится с указанием источника. А как подтверждают Golos.io отзывы, за копипаст пользователи авторов немилосердно минусуют (флагуют).



Участников на платформе достаточно много. Посты новичков гуру общения чисто физически не в состоянии заметить и оценить. Но прибыль так хочется уже получать с первых дней. Как быть? Люди начинают собираться в группы и коллективно обсуждают темы друг друга, повышая тем самым активность и силу своих голосов. В итоге посты с бессмысленной информацией и большим количеством изображений не лучшего качества поддерживаются целой толпой, тогда как профессиональные тексты мало кто читает. Получается, что Golos.io даёт возможность заработать исключительно группам, а не отдельным копирайтерам? Тогда бы именно на этом и делали акцент в описании ресурса.



Со своим уставом в чужой бизнес лезть нечего!



Ох уж этот Golos.io! Как заработать-то на нем? Все копирайтеры смогут получить свою долю цифровых токенов, если с самых первых дней станут учитывать нюансы и тонкости поведения на блог-платформе. Хотя их мало, но без них в кошельке много золотых не зазвенит. Итак, начнем.



Как подсказывают посты на Golos.io, отзывы и комментарии, сразу после регистрации следует представиться. Под каким именем вы это будете делать и какой аватар себе подберете, это чисто ваш персональный выбор. Сразу же после этого действия желательно заглянуть на свои ресурсы и оставить там заметку, что отныне вы будете активничать на платформе Голос и станете дублировать свои тексты. После этого непременно оставьте ссылку на свой аккаунт. С таким подходом уже точно никто не обвини вас в копипасте.



Если вы самостоятельно пришли на платформу, не отчаивайтесь и начинайте дружить, подписываясь на разнообразные темы пользователей платформы. Только не зацикливайтесь сугубо на своей персоне. Если подписались на чужую тему, проявляйте там активность. Только тогда и ваши посты станут замечать и активно обсуждать. Здесь четко срабатывает метод бумеранга, только единицы об этом задумываются.



Работая на пару со своей группой, вести себя следует точно так же, как если бы вы писали в одиночку. В противном случае ваш коллектив станет «вариться в собственном соку», и рост ваших голосов будет продвигаться медленными темпами. Соответственно, и суммы токенов будут незначительными.



Общество Golos.io надо воспринимать за новую компанию, с которой вы решили подружиться. Пусть это виртуальный мир, но правила поведения здесь работают те же самые, что и в офлайн. Тактично обратите на себя внимание, заявите о своем таланте или просвещенности в конкретной теме. И уже через неделю заметите положительный результат. Если же этого не происходит, ищите причину в своих действиях и анализируйте оставленную информацию в своих темах. На других площадках мы можем числиться в качестве гуру какой-то темы. Но здесь новый коллектив, и свой авторитет придется нарабатывать с нуля.



До тех пор, пока в ваших темах не повысится активность, не выкладывайте ценнейшие труды. Изучая Golos.io отзывы, становится грустно, когда читаешь о том, что выложен детальный обзор чего-то, за который многие заказчики готовы немалые деньги заплатить, но автор за него на площадке получает какую-то мелочь. Повторюсь, но здесь срабатывают те же самые правила, что и на биржах контента. Помню, свою первую статью я написала за оплату 15 рублей/1000 символов. Когда же мой рейтинг значительно увеличился, за статью по этой же самой теме мне уже заплатили 50 рублей/1000 символов.



В завершение



По-разному мы распоряжаемся полученными суммами заработка. Кто сразу после расчета обналичивает деньги. Другие до определенной цифры сумму накапливают. А третьи – в более перспективные валюты деньги конвертируют.



Аналогичный подход к токенам отслеживается и на Golos.io. Первые деньги получили, двойную конвертацию сумма прошла, и на руках копейки остались. И сразу негативные о Golos.io отзывы давай в сети оставлять. А может не стоит делать все эти поспешные выводы и делиться ошибочным впечатлением о проекте?



Одно время я пересекалась с одним копирайтером, так он целый год копил заработки на счетах кошельков ЭПС. А во второй половине декабря каждого года обналичивал деньги и с шиком отмечал новогодние праздники. При этом он здорово экономил на комиссии. Ведь парень оплачивал ее всего лишь один раз.



Понятное дело, что ни одному виду криптовалют не удалось свой курс стабильно зафиксировать на длительный период времени. Карусели заметны во всех графиках. И, тем не менее, особого вреда не будет, если приучить себя большие суммы токенов на платформе накапливать, чтобы после вывода денег хватало не только на палочку самой дорогой колбасы.







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Как я уже не раз делала акцент, блокчейн проекты посвящаются любым сферам нашей жизни. Не обошли они внимание и копирайтинг. Отныне любой автор может зарабатывать криптовалюту на платформе. Только не все так просто и легко. Кто успел хоть немного проявить активность там, начинают искать ответ на вопрос: как повысить свои заработки на блог-площадкеСразу после регистрации задаешься вопросом, о чем писать? Часть пользователей копирует свои старые работы, размещенные на страницах разных ресурсов, и по-новому заливает на криповалютную платформу. А как в этом случае подтвердить свое авторское право, если статья была подписана другим логином, не совпадающим с текущим? Просто в конце текста разместить активную ссылку на другой проект? Так это банальный копипаст получится с указанием источника. А как подтверждают, за копипаст пользователи авторов немилосердно минусуют (флагуют).Участников на платформе достаточно много. Посты новичков гуру общения чисто физически не в состоянии заметить и оценить. Но прибыль так хочется уже получать с первых дней. Как быть? Люди начинают собираться в группы и коллективно обсуждают темы друг друга, повышая тем самым активность и силу своих голосов. В итоге посты с бессмысленной информацией и большим количеством изображений не лучшего качества поддерживаются целой толпой, тогда как профессиональные тексты мало кто читает. Получается, чтодаёт возможность заработать исключительно группам, а не отдельным копирайтерам? Тогда бы именно на этом и делали акцент в описании ресурса.Ох уж этот-то на нем? Все копирайтеры смогут получить свою долю цифровых токенов, если с самых первых дней станут учитывать нюансы и тонкости поведения на блог-платформе. Хотя их мало, но без них в кошельке много золотых не зазвенит. Итак, начнем.Как подсказывают посты наи комментарии, сразу после регистрации следует представиться. Под каким именем вы это будете делать и какой аватар себе подберете, это чисто ваш персональный выбор. Сразу же после этого действия желательно заглянуть на свои ресурсы и оставить там заметку, что отныне вы будете активничать на платформе Голос и станете дублировать свои тексты. После этого непременно оставьте ссылку на свой аккаунт. С таким подходом уже точно никто не обвини вас в копипасте.Если вы самостоятельно пришли на платформу, не отчаивайтесь и начинайте дружить, подписываясь на разнообразные темы пользователей платформы. Только не зацикливайтесь сугубо на своей персоне. Если подписались на чужую тему, проявляйте там активность. Только тогда и ваши посты станут замечать и активно обсуждать. Здесь четко срабатывает метод бумеранга, только единицы об этом задумываются.Работая на пару со своей группой, вести себя следует точно так же, как если бы вы писали в одиночку. В противном случае ваш коллектив станет «вариться в собственном соку», и рост ваших голосов будет продвигаться медленными темпами. Соответственно, и суммы токенов будут незначительными.Обществонадо воспринимать за новую компанию, с которой вы решили подружиться. Пусть это виртуальный мир, но правила поведения здесь работают те же самые, что и в офлайн. Тактично обратите на себя внимание, заявите о своем таланте или просвещенности в конкретной теме. И уже через неделю заметите положительный результат. Если же этого не происходит, ищите причину в своих действиях и анализируйте оставленную информацию в своих темах. На других площадках мы можем числиться в качестве гуру какой-то темы. Но здесь новый коллектив, и свой авторитет придется нарабатывать с нуля.До тех пор, пока в ваших темах не повысится активность, не выкладывайте ценнейшие труды. Изучая, становится грустно, когда читаешь о том, что выложен детальный обзор чего-то, за который многие заказчики готовы немалые деньги заплатить, но автор за него на площадке получает какую-то мелочь. Повторюсь, но здесь срабатывают те же самые правила, что и на биржах контента. Помню, свою первую статью я написала за оплату 15 рублей/1000 символов. Когда же мой рейтинг значительно увеличился, за статью по этой же самой теме мне уже заплатили 50 рублей/1000 символов.По-разному мы распоряжаемся полученными суммами заработка. Кто сразу после расчета обналичивает деньги. Другие до определенной цифры сумму накапливают. А третьи – в более перспективные валюты деньги конвертируют.Аналогичный подход к токенам отслеживается и на. Первые деньги получили, двойную конвертацию сумма прошла, и на руках копейки остались. И сразу негативные одавай в сети оставлять. А может не стоит делать все эти поспешные выводы и делиться ошибочным впечатлением о проекте?Одно время я пересекалась с одним копирайтером, так он целый год копил заработки на счетах кошельков ЭПС. А во второй половине декабря каждого года обналичивал деньги и с шиком отмечал новогодние праздники. При этом он здорово экономил на комиссии. Ведь парень оплачивал ее всего лишь один раз.Понятное дело, что ни одному виду криптовалют не удалось свой курс стабильно зафиксировать на длительный период времени. Карусели заметны во всех графиках. И, тем не менее, особого вреда не будет, если приучить себя большие суммы токенов на платформе накапливать, чтобы после вывода денег хватало не только на палочку самой дорогой колбасы.------------------------

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