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РФ: силовики будут выходить на пенсию на 5 лет позже



Как сообщило сегодня российское издание "Коммерсант", оказывается военным РФ (и остальным силовикам также) в скором времени хотят увеличить сроки выхода на пенсию. Делаться всё это будет ради снятия нагрузки на российский бюджет. Таким образом можно будет высвобождать несколько сот миллиардов рублей ежегодно (пишут про 400 млрд руб. которые освободятся для иных нужд) и отправлять их в более нуждающиеся сектора экономики и конечно, всё это не от хорошей жизни.



Суть вопроса в том, что так называемый нижний предел выслуги лет авторы готовящегося законопроекта предлагают увеличить с 20 до 25 лет. То есть после службы в ВС РФ в течение 20 лет подряд как в настоящее время, то вероятно в скором времени вам никто не даст уйти на пенсию, а придётся дослуживать еще 5 лет, чтобы уже после 25 лет получить право выхода на пенсию.



Решение о разработке таких планов Президент РФ Путин В.В. принял ещё в марте этого года, однако только сейчас изданию Коммерсант стало об этом известно. И кстати, судя по названию будущего закона: "О внесении изменений в закон РФ от 12 февраля 1993 года No4468–1 “О пенсионном обеспечении военных, полицейских, пожарных, наркополицейских, служащих ФСИН, сотрудников Росгвардии и их семей”, то все эти изменения коснуться всего нашего силового блока, а не только лиц проходящих службу в ВС РФ. Видимо поэтому как пресс-секретарь Президента, так и пресс-секретарь премьер-министра пока от всяких комментариев по этому поводу воздержались. Может сам Президент как-то прокомментируем тему на предстоящей сегодня его Прямой линии с народом.



Коммерсант также напоминает, что этот вопрос поднимался в правительстве РФ и раньше и 2 года назад наш министр финансов г-н Силуанов уже заявлял, что стаж военным для выхода на пенсию надо продлить - негоже мол в 40 лет становится пенсионером. Понятно, что ставил он тогда этот вопрос не от хорошей жизни в финансовом разрезе страны, но потом тема заглохла и вот теперь в Кремле снова сфокусировали на ней своё внимание.



Эксперты, давая свои комментарии по данному поводу, говорят, что если закон будет принят, то привлекательность военной службы может несколько упасть - число людей желающих попасть в армию уменьшится. Впрочем, положительно новый закон могут воспринять наши военные у которых нет в запасе "гражданской" профессии - дополнительные 5 лет службы для них будет вполне приемлемо. Осталось только дождаться окончательных решений по этому вопросу.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5942468988ec9 Как сообщило сегодня российское издание "Коммерсант", оказывается военным РФ (и остальным силовикам также) в скором времени хотят увеличить сроки выхода на пенсию. Делаться всё это будет ради снятия нагрузки на российский бюджет. Таким образом можно будет высвобождать несколько сот миллиардов рублей ежегодно (пишут про 400 млрд руб. которые освободятся для иных нужд) и отправлять их в более нуждающиеся сектора экономики и конечно, всё это не от хорошей жизни.Суть вопроса в том, что так называемый нижний предел выслуги лет авторы готовящегося законопроекта предлагают увеличить с 20 до 25 лет. То есть после службы в ВС РФ в течение 20 лет подряд как в настоящее время, то вероятно в скором времени вам никто не даст уйти на пенсию, а придётся дослуживать еще 5 лет, чтобы уже после 25 лет получить право выхода на пенсию.Решение о разработке таких планов Президент РФ Путин В.В. принял ещё в марте этого года, однако только сейчас изданию Коммерсант стало об этом известно. И кстати, судя по названию будущего закона: "О внесении изменений в закон РФ от 12 февраля 1993 года No4468–1 “О пенсионном обеспечении военных, полицейских, пожарных, наркополицейских, служащих ФСИН, сотрудников Росгвардии и их семей”, то все эти изменения коснуться всего нашего силового блока, а не только лиц проходящих службу в ВС РФ. Видимо поэтому как пресс-секретарь Президента, так и пресс-секретарь премьер-министра пока от всяких комментариев по этому поводу воздержались. Может сам Президент как-то прокомментируем тему на предстоящей сегодня его Прямой линии с народом.Коммерсант также напоминает, что этот вопрос поднимался в правительстве РФ и раньше и 2 года назад наш министр финансов г-н Силуанов уже заявлял, что стаж военным для выхода на пенсию надо продлить - негоже мол в 40 лет становится пенсионером. Понятно, что ставил он тогда этот вопрос не от хорошей жизни в финансовом разрезе страны, но потом тема заглохла и вот теперь в Кремле снова сфокусировали на ней своё внимание.Эксперты, давая свои комментарии по данному поводу, говорят, что если закон будет принят, то привлекательность военной службы может несколько упасть - число людей желающих попасть в армию уменьшится. Впрочем, положительно новый закон могут воспринять наши военные у которых нет в запасе "гражданской" профессии - дополнительные 5 лет службы для них будет вполне приемлемо. Осталось только дождаться окончательных решений по этому вопросу.Специально для mmgp.ru

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