Цена биткоина упала до минимальных значений с начала июня

На протяжении среды, 14 июня, первая криптовалюта демонстрировала тренд на понижение, и в ночь на четверг он стал еще более отчетливым. По состоянию на 09:15 (Киев / Москва) средневзвешенный курс биткоина, по данным Coinmarketcap, опустился до $2350, что стало самым низким показателем с 1 июня.
При этом еще сутки назад средневзвешенный курс биткоина составлял $2786. Таким образом, за последние 24 часа криптовалюта потеряла в стоимости более 15%, что стало одним самых резких снижений за последнее время.
Еще более низкий курс предлагают ведущие биржи: Bitfinex — $2381, BTC-e — $2330, Bitstamp — $2293.
Рыночная капитализация по состоянию на данный момент оценивается в $39 млрд, индекс доминирования опустился до 38,9%.
Столь резкое снижение курса биткоина, который всего несколько дней назад превысил $3000, происходит на фоне с новой силой вспыхнувшей полемики о масштабировании сети, катализатором к которой послужило вчерашнее заявление китайской компании Bitmain о намерении запустить альтернативный протокол SegWit2x.
Одновременно с этим в красной зоне оказалось и большинство ведущих альтернативных криптовалют. Так, за последние сутки Ethereum потерял в цене 16,9%, NEM – 20,6%, Ethereum Classic – 16,5%, Litecoin – 11,65%, Dash – 15,5%, Monero – 19,13%.