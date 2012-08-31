Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,378 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Цена биткоина упала до минимальных значений с начала июня

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:51
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,142
Благодарностей: 771
УГ: 15
КП: 0.313
подарки
Цена биткоина упала до минимальных значений с начала июня
На протяжении среды, 14 июня, первая криптовалюта демонстрировала тренд на понижение, и в ночь на четверг он стал еще более отчетливым. По состоянию на 09:15 (Киев / Москва) средневзвешенный курс биткоина, по данным Coinmarketcap, опустился до $2350, что стало самым низким показателем с 1 июня.

При этом еще сутки назад средневзвешенный курс биткоина составлял $2786. Таким образом, за последние 24 часа криптовалюта потеряла в стоимости более 15%, что стало одним самых резких снижений за последнее время.


Еще более низкий курс предлагают ведущие биржи: Bitfinex — $2381, BTC-e — $2330, Bitstamp — $2293.

Рыночная капитализация по состоянию на данный момент оценивается в $39 млрд, индекс доминирования опустился до 38,9%.

Столь резкое снижение курса биткоина, который всего несколько дней назад превысил $3000, происходит на фоне с новой силой вспыхнувшей полемики о масштабировании сети, катализатором к которой послужило вчерашнее заявление китайской компании Bitmain о намерении запустить альтернативный протокол SegWit2x.

Одновременно с этим в красной зоне оказалось и большинство ведущих альтернативных криптовалют. Так, за последние сутки Ethereum потерял в цене 16,9%, NEM – 20,6%, Ethereum Classic – 16,5%, Litecoin – 11,65%, Dash – 15,5%, Monero – 19,13%.


__________________
Инвестирую тут MONHYIP!
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Капитализация биткоина сократилась на $4 млрд, так как цена упала на 19% Анна Чернобай Bitcoin 1 31.05.2017 22:36
Цена биткоина упала ниже $1150 на фоне нового роста Ethereum pilot10 Новости криптовалют 4 19.03.2017 00:39
Цена Биткоина упала до минимума марта Alex077 Новости криптовалют 4 12.03.2017 23:32
Курс Ether опустился до минимальных значений за последние семь месяцев bizneser Новости криптовалют 0 03.12.2016 12:17
ЦБ РФ ожидает снижения волатильности рубля летом до значений начала осени 2014 г Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.04.2015 18:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар InfernoSS
Вывод денег в реал (Крым)
От InfernoSS в разделе «Электронные платежные системы»
Аватар Oliver Frank
Беларусь договаривается о поставках нефти из Ирана через Украину
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kamol_mix
iPhone 6 побил Samsung GALAXY S6 в графическом тесте
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
sealevels.biz - Будь на гребне денежной волны!
От Иван Пудеев в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар AMALE
ПАММ-счёт Magneto:691637 (Forex-Trend)
От AMALE в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар steefler
Футбол. ТМ.
От steefler в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     
Пользователей
413,378
Тем
474,191
Сообщений
11,746,588

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube