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ASUS, MSI и Colorful выпустят карты для майнинга на чипах NVIDIA

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ASUS, MSI и Colorful выпустят карты для майнинга на чипах NVIDIA


NVIDIA и её AIB-партнёры готовятся выпустить специализированные карты для добычи криптовалют. По словам зарубежных коллег VideoCardz, инициатива исходит сверху (из Санта-Клары), но в то же время производители видеокарт будут проектировать на основе референсных ускорителей собственные решения — как и в случае с обычными GeForce 10. Модели на чипах Pascal GP104-100 и GP106-100 обещают быть более эффективными по части майнинга, чем обычные GeForce — на величину от 10 до 30 %. Каким образом это будет достигнуто, не уточняется. Ожидается, что срок гарантии на карты для майнинга составит три месяца.

В планах ASUS значится выпуск модели Mining-P106-6G на базе графического процессора GP106-100. По ряду причин бренд GeForce не используется, и наиболее очевидная из них — отсутствие видеовыходов и, соответственно, возможности играть в игры. Ускоритель ASUS внешне весьма напоминает видеокарту Expedition GeForce GTX 1060 6G (EX-GTX1060-6G) и работает на тех же частотах — 1506–1708/2002(8008) МГц (ядро/память). В состав новинки входят те же 1280 потоковых процессоров, 192-битная шина памяти и 6 Гбайт буферной памяти GDDR5. Дополнительное питание подаётся через 6-контактный разъём PCI-E Power. Габариты устройства равны 240 × 131 × 38 мм.

ASUS пока не решилась представить однослотовую карту P106, опасаясь снижения интереса энтузиастов к криптовалютам. В заводских условиях нераспроданные ускорители, скорее всего, могут быть доработаны до игровых моделей Expedition GeForce GTX 1060 6G.
Карты MSI P104-100 8G и P106-100 6G соответственно основаны на обычных MSI GeForce GTX 1080 Aero 8G и GeForce GTX 1060 6GT OC/OCV1. Конфигурации графических ядер и частоты новых адаптеров ещё предстоит выяснить. Не ясно и то, насколько легко можно будет разгонять эти и подобные карты, предназначенные исключительно для майнинга.

Colorful P106-100 WK1/WK2 так же, как и MSI P106-100 6G, близка к семейству GeForce GTX 1060 (те, кто готовил эскиз, забыли «стереть» разъём DVI с задней панели) и работает на рекомендованных частотах. Размеры устройства равны 220 × 125 × 40 мм, при нагрузке оно потребляет до 120 Вт.



Полагаем, что релиза P104-100 и P106-100 осталось ждать недолго, ведь производителям необходимо успеть продать достаточно карт до того, как криптовалюты совершат крутое пике по отношению к доллару. Произойдёт ли это сегодня, завтра или через пять лет, спрогнозировать, пожалуй, никому не под силу.

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