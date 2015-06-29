Продолжается регистрация!!! Новая китайская криптовалюта LCFHC!!!
АКЦИЯ-1000 = монет 1380$ в подарок при регистрации!!! Акция продлена до 15 сентября!!! Компаний требуется 100 млн. человек, которые впоследствии будут сертифицированы как акционеры Компании по всему миру, чтобы проверить удобство использования этой цифровой валюты в глобальной транзакции.
100$ вычитаются за активацию. Остальные 1280$ распределятся так:
1/3 от 1280$ — для покупок в Интернете (Alibaba, Amazon и др.)
1/3 от 1280$ — на покупку монет (8 раз за 2 года).
1/3 от 1280$ — на обналичивание.
За зарегистрированного под Вами нового партнера, компания дает дополнительные 100$ на Ваш бонус счет!
Для регистрации в проекте, заполните эту форму!
https://goo.gl/qUw3tl
Объяснение-Вы сами не зарегистрируетесь в компании-регистрацию делает спонсор.
Группа https://www.facebook.com/groups/1427...?ref=bookmarks
Обзор
Возможности http://prntscr.com/ex1f6y http://prntscr.com/ex1fb0 http://prntscr.com/ex1fed
ФОРМУ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЗАПОЛНЯЕМ ОДИН РАЗ, И У ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА!!! ЖДЕМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ!!! ЕСЛИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВЫЯСНИТСЯ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО У РАЗНЫХ ПАРТНЕРОВ, И ОНИ ОБА ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ,
ТО МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЕКТЕ, СВЯЗАННЫЕ С МУЛЬТИАККАУНТАМИ!!!
FHC coin вышел на биржу!