План развития и дорожная карта рынка предсказаний Augur

Рынок предсказаний Авгур (Augur) на Эфириуме разрабатывается с конца 2015 года. Несмотря на то, что его нативный токен REP пока невозможно использовать по прямому назначению, он уже стал одним из основных спекулятивных активов рынка токенов Эфириума с капитализацией свыше 360 миллионов долларов. В развернутой статье, основатель Авгура Джои Круг (Joey Krug) рассказал, чем рынок предсказаний отличается от гэмблинговой платформы и каких прорывов следует ожидать после запуска проекта.



Для чего нужен Авгур



Цель проекта Авгур – децентрализация и демократизация финансовой системы. Любой человек, находящийся в любой точке мира, получит не только возможность торговли деривативами с минимальными издержками, но и сможет создать свои собственные. Если Биткойн принес в мир децентрализованную валюту, а Эфириум децентрализованные вычисления, то Авгур станет проводником децентрализованной финансовой системы. В качестве попутного бонуса, рынки предсказаний смогут дать улучшенные предсказания будущих событий, и наконец, подтвердить теорию, сформулированную представителем новой австрийской школы и сторонником либеральной экономики Фридрихом Августом фон Хайеком.



Первая версия Авгура не будет быстрой и дешевой (медленные транзакции и небольшие объемы), это скорее, видение того, что придет потом. Любая новая технология обходится недешево при запуске, снижение издержек происходит при последующей оптимизации. В долгосрочной перспективе, Авгур предполагает привлечь массовую торговлю деривативами, которая обеспечит ликвидность и сетевые эффекты, хотя указанные ограничения технологии сделают привлекательными только граничные случаи: дорогостоящие рынки, или рынки с искусственными ограничениями.



Пример: китайские и российские инвесторы, желающие спекулировать на американских акциях, или наоборот; люди, желающие снизить издержки при ставках на спортивные события, или желающие создать новые рынки, но не обладающие стартовым капиталом в несколько миллионов долларов, необходимым для создания нового финансового дериватива. Авгур сможет снизить порог входа с миллионов до нескольких долларов.



Преимущество Эфириума – отсутствие посредников и снижение издержек до экономического минимума, необходимого для обеспечения надежности. Комиссии Betfair (сайт заблокирован в РФ) составляют более 10%, а комиссии Авгура будут не больше 1%, или даже меньше. Авгур – это глобальная торговая площадка, не требующая посредников, ее ликвидность глобальна, поскольку блокчейну все равно, где находятся его пользователи – это всего лишь анонимные адреса.



Механизм обеспечения надежности фьючерсных контрактов аналогичен консенсусу PoW Биткойна или Эфириума (уязвим к атаке 51%, однако форк может ликвидировать ее последствия). В случае Авгура необходимость форка очевидна, ведь никто не захочет торговать, или создавать рынки на платформе, которая утверждает, что Обама проиграл на выборах 2012 года.



Авгур предоставляет широкие возможности для левериджа. Пример: Рынок на будущую цену акций Apple в диапазоне 150 – 250$ имеет лучший коэффициент левериджа, чем рынок с диапазоном 0 – 300. Леверидж означает, что каждый доллар, который пользователь ставит на конкретную позицию имеет плечо. Так, леверидж 3 – 1 означает, что если позиция, на которую сделана ставка, уходит вверх или вниз на 1 доллар, трейдер теряет, или, соответственно, получает 3 доллара. Такой способ отличается от маржинальной торговли, при которой пользователь занимает деньги или акции для купли-продажи под залог будущей маржи. Однако, на практике, маржинальная торговля с маржин коллом и леверидж, – примерно, одно и то же.



Высокочастотная торговля и темные пулы



С запуском протокола 0x в конце этого года, или в начале следующего, станет возможна высокочастотная торговля и темные пулы. 0X дает возможность частичного оффчейн трейдинга: можно будет создавать, изменять и отменять ордеры, без необходимости обращения к основному блокчейну Эфириума. Темные пулы оказываются полезными, поскольку крупные киты не хотят двигать рыночные цены, размещая крупные ордеры, вместо этого они предпочитают темные пулы, точно так же, как это происходит и на традиционных финансовых рынках. Переход Эфириума на PoS улучшит высокочастотную торговлю, так как время генерации блока снизится в 3 раза.



Стаблкойны и ролловеры



В первой версии Авгура, рынки будут деноминированы в ETH (это нормально для краткосрочной торговли и создания рынков). Однако для долгосрочных сделок волатильность ETH все еще слишком высока. Никто не захочет делать длинные ставки на Apple, ведь он может верно предсказать тренд, и все равно потерять деньги из-за волатильности эфира. Решение этой проблемы – деноминация рынков в стаблкойнах, или криптовалютах, стабильных относительно доллара или других фиатных валют. MakerDAO работает над стаблкойном и Авгур планирует использовать этот продукт. На Авгуре можно создать рынок предсказаний стоимости ETH в USD, который и будет таким стаблкойном: одна его сторона – лонг на ETH с плечом, а другая – шорт ETH, но лонг USD. Поскольку залог деноминирован в ETH, то сторона шорт представляет собой стаблкойн, а сторона лонг – эфир с плечом. Если Maker выпустит свой стаблкойн в ближайшем будущем, это будет превосходная опция для такого рынка.



Авгур получит отдельный контракт автоматического ролловера: смысл ролловера заключается в том, что рынки предсказаний имеют фиксированную дату закрытия. Нельзя купить, к примеру, одну сторону ETH – USD и держать ее бесконечно. Автоматический контракт ролловера покупает контракт «Какова будет цена ETH на конец июня»? Когда июнь заканчивается, контракт производит расчет и на итоговую сумму покупает июльский контракт. Аналог такого контракта – пай в псевдо- биржевом инвестиционном фонде (ETF), который возобновляет/перезагружает контракт на цену ETH каждый месяц. Инвесторы получат возможность купить и держать актив, вместо того, чтобы каждый месяц выходить и покупать новый вручную. Издержки от выхода/входа в одном из топ-10 нефтяных фондов в прошлом году составляли до 75% от всей стоимости обслуживания.



Что не зависит от Авгура



Производительность (транзакций в секунду) критически необходима для Авгура, как, впрочем, и для подавляющего большинства приложений Эфириума. Это означает использование шардинга и/или Raiden.



Вот оценки Джои Круга по внедрению этих технологий:

PщS – около 1 года и, вероятно, 3-кратное увеличение производительности

WASM – 2 года и 10-кратное увеличение производительности, благодаря более эффективному выполнению контрактов

Шардинг – 3 – 5 лет и 100-кратное увеличение производительности

Raiden – 1.5 – 3 года и 1000-кратное увеличение производительности После внедрения этих технологий, система будет в состоянии взять на себя весь объем мирового рынка деривативов.



Дорожная карта проекта

Выпуск первой версии v1 «Баффет»: демонстрация возможностей. Не самый дешевый Интеграция протокола 0x и выпуск версии v1.5 «o/Zero»: возможность оффчейн трейдинга. Игроки смогут в реальном времени создавать, изменять, модифицировать и изменять ордера Интеграция Maker (если он опоздает с выходом, создание контракта стаблкойна) и выход версии v2 «Сорос» Добавление контрактов автоматического ролловера Выход версии v3 «Саймонс». Высокая производительность. Raiden или шардинг.

Источник Рынок предсказаний Авгур (Augur) на Эфириуме разрабатывается с конца 2015 года. Несмотря на то, что его нативный токен REP пока невозможно использовать по прямому назначению, он уже стал одним из основных спекулятивных активов рынка токенов Эфириума с капитализацией свыше 360 миллионов долларов. В развернутой статье, основатель Авгура Джои Круг (Joey Krug) рассказал, чем рынок предсказаний отличается от гэмблинговой платформы и каких прорывов следует ожидать после запуска проекта.Цель проекта Авгур – децентрализация и демократизация финансовой системы. Любой человек, находящийся в любой точке мира, получит не только возможность торговли деривативами с минимальными издержками, но и сможет создать свои собственные. Если Биткойн принес в мир децентрализованную валюту, а Эфириум децентрализованные вычисления, то Авгур станет проводником децентрализованной финансовой системы. В качестве попутного бонуса, рынки предсказаний смогут дать улучшенные предсказания будущих событий, и наконец, подтвердить теорию, сформулированную представителем новой австрийской школы и сторонником либеральной экономики Фридрихом Августом фон Хайеком.Первая версия Авгура не будет быстрой и дешевой (медленные транзакции и небольшие объемы), это скорее, видение того, что придет потом. Любая новая технология обходится недешево при запуске, снижение издержек происходит при последующей оптимизации. В долгосрочной перспективе, Авгур предполагает привлечь массовую торговлю деривативами, которая обеспечит ликвидность и сетевые эффекты, хотя указанные ограничения технологии сделают привлекательными только граничные случаи: дорогостоящие рынки, или рынки с искусственными ограничениями.Пример: китайские и российские инвесторы, желающие спекулировать на американских акциях, или наоборот; люди, желающие снизить издержки при ставках на спортивные события, или желающие создать новые рынки, но не обладающие стартовым капиталом в несколько миллионов долларов, необходимым для создания нового финансового дериватива. Авгур сможет снизить порог входа с миллионов до нескольких долларов.Преимущество Эфириума – отсутствие посредников и снижение издержек до экономического минимума, необходимого для обеспечения надежности. Комиссии Betfair (сайт заблокирован в РФ) составляют более 10%, а комиссии Авгура будут не больше 1%, или даже меньше. Авгур – это глобальная торговая площадка, не требующая посредников, ее ликвидность глобальна, поскольку блокчейну все равно, где находятся его пользователи – это всего лишь анонимные адреса.Механизм обеспечения надежности фьючерсных контрактов аналогичен консенсусу PoW Биткойна или Эфириума (уязвим к атаке 51%, однако форк может ликвидировать ее последствия). В случае Авгура необходимость форка очевидна, ведь никто не захочет торговать, или создавать рынки на платформе, которая утверждает, что Обама проиграл на выборах 2012 года.Авгур предоставляет широкие возможности для левериджа. Пример: Рынок на будущую цену акций Apple в диапазоне 150 – 250$ имеет лучший коэффициент левериджа, чем рынок с диапазоном 0 – 300. Леверидж означает, что каждый доллар, который пользователь ставит на конкретную позицию имеет плечо. Так, леверидж 3 – 1 означает, что если позиция, на которую сделана ставка, уходит вверх или вниз на 1 доллар, трейдер теряет, или, соответственно, получает 3 доллара. Такой способ отличается от маржинальной торговли, при которой пользователь занимает деньги или акции для купли-продажи под залог будущей маржи. Однако, на практике, маржинальная торговля с маржин коллом и леверидж, – примерно, одно и то же.С запуском протокола 0x в конце этого года, или в начале следующего, станет возможна высокочастотная торговля и темные пулы. 0X дает возможность частичного оффчейн трейдинга: можно будет создавать, изменять и отменять ордеры, без необходимости обращения к основному блокчейну Эфириума. Темные пулы оказываются полезными, поскольку крупные киты не хотят двигать рыночные цены, размещая крупные ордеры, вместо этого они предпочитают темные пулы, точно так же, как это происходит и на традиционных финансовых рынках. Переход Эфириума на PoS улучшит высокочастотную торговлю, так как время генерации блока снизится в 3 раза.В первой версии Авгура, рынки будут деноминированы в ETH (это нормально для краткосрочной торговли и создания рынков). Однако для долгосрочных сделок волатильность ETH все еще слишком высока. Никто не захочет делать длинные ставки на Apple, ведь он может верно предсказать тренд, и все равно потерять деньги из-за волатильности эфира. Решение этой проблемы – деноминация рынков в стаблкойнах, или криптовалютах, стабильных относительно доллара или других фиатных валют. MakerDAO работает над стаблкойном и Авгур планирует использовать этот продукт. На Авгуре можно создать рынок предсказаний стоимости ETH в USD, который и будет таким стаблкойном: одна его сторона – лонг на ETH с плечом, а другая – шорт ETH, но лонг USD. Поскольку залог деноминирован в ETH, то сторона шорт представляет собой стаблкойн, а сторона лонг – эфир с плечом. Если Maker выпустит свой стаблкойн в ближайшем будущем, это будет превосходная опция для такого рынка.Авгур получит отдельный контракт автоматического ролловера: смысл ролловера заключается в том, что рынки предсказаний имеют фиксированную дату закрытия. Нельзя купить, к примеру, одну сторону ETH – USD и держать ее бесконечно. Автоматический контракт ролловера покупает контракт «Какова будет цена ETH на конец июня»? Когда июнь заканчивается, контракт производит расчет и на итоговую сумму покупает июльский контракт. Аналог такого контракта – пай в псевдо- биржевом инвестиционном фонде (ETF), который возобновляет/перезагружает контракт на цену ETH каждый месяц. Инвесторы получат возможность купить и держать актив, вместо того, чтобы каждый месяц выходить и покупать новый вручную. Издержки от выхода/входа в одном из топ-10 нефтяных фондов в прошлом году составляли до 75% от всей стоимости обслуживания.Производительность (транзакций в секунду) критически необходима для Авгура, как, впрочем, и для подавляющего большинства приложений Эфириума. Это означает использование шардинга и/или Raiden.После внедрения этих технологий, система будет в состоянии взять на себя весь объем мирового рынка деривативов.

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