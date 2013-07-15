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Сенат США почти единогласно утвердил новые санкции против РФ

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Сенат США почти единогласно утвердил новые санкции против РФ


Сенат США в среду, 14 июня, проголосовал за введение санкций против России в ответ на попытки этой страны вмешиваться и влиять на выборы 2016 года.

Об этом сообщает The Washington Post.

Законопроект поддержали 97 сенаторов, двое сенаторов от Республиканской партии были против. Поправки были внесены в законопроект относительно санкций против Ирана, по настоянию демократов туда же внесли и антироссийские санкции.

Документ предусматривает, что президент Дональд Трамп не сможет смягчать, приостанавливать или отменять действующие санкции против России без согласования с Конгрессом.

Законопроект накладывает санкции на Россию за ряд проступков: вторжение в Украину, поддержку режима Башара Асада в Сирии, кибератаки на Демократическую партию США.

Поправка включает в себя новые санкции в отношении "ключевых секторов российской экономики", по данным Комитета иностранных дел Сената, в том числе горнодобывающей, металлургической, судоходства и железнодорожной. Санкции будут также направлены на "коррумпированных" российских чиновников, которые нарушают права человека или отвечают за поставки оружия Башару Асаду.

Теперь законопроект должна поддержать Палата представителей Конгресса США, а затем его должен подписать Дональд Трамп. Если президент наложит вето на закон, конгрессмены уверены, что найдут голоса, чтобы его преодолеть.

Ранее СМИ сообщали, что в первые недели работы администрация президента Дональда Трампа собиралась воплотить в жизнь проект нормализации отношений с Россией, в частности,*снять санкции.*Эти усилия встревожили некоторых чиновников Госдепа, которые сразу же начали лоббировать среди лидеров Конгресса скорейшее принятие закона, который бы заблокировал отмену ограничительных мер.


Источник: https://ru.tsn.ua/svit/senat-ssha-po...ii-878150.html
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