Решение ФРС и «ястребиная» позиция Йеллен

Доллар развернулся на 180° из-за «ястребиной» позиции Йеллен
Федеральная резервная система вчера повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов
, а оптимизм и «ястребиная» позиция ее председателя Джанет Йеллен стали для рынка большой неожиданностью. Многие трейдеры заняла короткие позиции после слабых отчетов по потребительским расходам и инфляции, появившихся вчера утром. Экономисты ожидали, что рост розничных продаж будет стагнировать, но вместо этого они сократились на 0,3%, что стало самым большим уменьшением с января 2016 г. Спрос на продукты за исключением автомобилей и бензина тоже оказался в прошлом месяце меньше, чем ожидалось. Потребительские цены упали, снизив годовой показатель с 2,2% до 1,9%.
После появления этих данных инвесторы были уверены, что ФРС откажется от своих планов повысить процентные ставки еще раз в этом году, а Йеллен займет по большей части «голубиную» позицию. Случилось почти полностью наоборот. ФРС сохранила планы насчет третьего в 2017 г. Повышения ставок
, а выступление Йеллен было почти полностью «ястребиным». Она признала снижение инфляции, но попыталась приуменьшить его значение, объяснив его единичными факторами. Она говорила о положительных изменениях на рынке труда и в экономике, а также поделилась планами центрального банка сократить свой баланс, уменьшив объем закупки активов.
Доллар резко вырос в цене в ответ на решение ФРС и выступление Йеллен. ФРС также повысила свой прогноз насчет роста ВВП, сократила оценки уровня безработицы и снизила прогнозы по инфляции. Тем не менее, движение доллара не продолжилось после выступления Йеллен, что означает, что инвесторы ей не поверили. В данном случае доказательством должны были выступить данные, а они показывают нам совсем другую картину.
Тем не менее, поскольку ФРС проигнорировала недавнее ослабление показателей и видит потребность в еще одном повышении ставок в этом году
, потери доллара будут ограничены. Покупатели, скорее всего, подключатся к торговле USD/JPY на уровне около 109,25, а EUR/USD привлечет внимание продавцов в диапазоне от 1,1215 до 1,1250.
Источник: ru.investing.com
В этой теме предлагаю в целом обсудить перспективы основных валютных пар, после вчерашнего заседания ФРС.