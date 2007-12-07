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Рада не поддержала Закон о Форекс в Украине

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Рада не поддержала Закон о Форекс в Украине
Эксперты Верховной Рады признали законопроект С.Рыбалки нецелесообразным и подлежащим доработке.

Украинские законодатели раскритиковали законопроект Сергея Рыбалки о регулировании деятельности форекс-дилеров в стране и усомнились в его целесообразности, об этом сообщило накануне информационное агентство УНН со ссылкой на портал Верховной Рады Украины.

По словам агентства, Главное научно-экспертное управление ВРУ, изучив предложенный народным депутатом, главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, законопроект № 3672 «О деятельности форекс-дилеров» признало его нецелесообразным и подлежащим доработке.

В частности, экспертное управление указало на нецелесообразность принятия отдельного закона для регулирования деятельности форекс-дилеров: «Нецелесообразность принятия по соответствующему вопросу специального закона свидетельствует то, что деятельность на этом рынке по проекту достаточно ограниченной по сравнению с соответствующей деятельностью на международных рынках. В проекте предполагается, что форекс-дилером может быть юридическое лицо, предоставляющее финансовые услуги физическим и юридическим лицам без конкретизации последних. Вместе с тем участниками развитого рынка Форекс, как правило, являются инвестиционные фонды и компании, брокерские компании, центральные банки и т.д., участие которых в деятельности на этом рынке имеет определенные особенности, которые в проекте не определены. Кроме этого, следует обратить внимание на то, что согласно названию Проекта, в нем предлагается урегулировать только деятельность форекс-дилеров, когда в общем законе должно регулироваться вся деятельность на соответствующем сегменте рынка финансовых инструментов», отмечают в эксперты Рады.

Более того, в Раде констатировали, что предложения г-на Рыбалки противоречат друг другу: «Во внесенных на рассмотрение изменениях предлагается установить, что деятельность форекс-дилеров лицензируется в соответствии с Законом Украины «О форекс-дилерах», то есть исключительно на основании норм этого Закона. Однако это противоречит как части 3 статьи 2 проекта этого Закона, так и статьи 21 проекта.

Напомним, что вслед за Россией и Белоруссией, где внебиржевой рынок Форекс успешно интегрируется в правовой регулируемой среде, законодатели Украины принялись, в последнее время, продвигать регулирование индустрии Форекс, которая до сих пор, по их словам, работает как казино.

Соответствующий Законопроект был доработан в конце прошлого месяца и подан на рассмотрение в Раду, в следствие чего и столкнулся с резкой критикой экспертов.

Источник: ru.forexmagnates.com
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