Компания Happydemics, занимающаяся разработкой мобильных опросов, привлекла €2 млн

Французский стартап Happydemics привлек €2 млн. Финансирование исходит от Starquest, Finance Innovation Technology Fund и нескольких бизнес-ангелов, в том числе Фредерика Маццеллы, Фредерика Бассето, Александра Ичая, Себастьяна Дюклоса, Жюльена Година из Playtwo, Оливье Мазерона и Рубена Натафа.
Стартап основан в 2015 году Тареком Куаггини и специализируется на индивидуальных мобильных опросах.
Компания занимается разработкой платформы для мобильных опросов и предоставляет эти данные заказчикам, чтобы те могли адаптировать свои предложения для рекламных кампаний.
За последние два года Happydemics привлекла нескольких крупных заказчиков, например Bouygues Telecom, IBM, DIM, Shiseido Group и Caterpillar. В компании заявляют, что в среднем 11% респондентов изъявляют желание поделиться своим мнением через приложение компании против 1,5% у конкурентов.
С новым капиталом стартап планирует увеличить свою команду до 20 сотрудников и ускорить разработку своего продукта.
Перевод специально для mmgp.ru