Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,355 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Компания Happydemics, занимающаяся разработкой мобильных опросов, привлекла €2 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:34
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,389
Благодарностей: 151
УГ: 10
КП: 0.142
подарки
Компания Happydemics, занимающаяся разработкой мобильных опросов, привлекла €2 млн

Французский стартап Happydemics привлек €2 млн. Финансирование исходит от Starquest, Finance Innovation Technology Fund и нескольких бизнес-ангелов, в том числе Фредерика Маццеллы, Фредерика Бассето, Александра Ичая, Себастьяна Дюклоса, Жюльена Година из Playtwo, Оливье Мазерона и Рубена Натафа.

Стартап основан в 2015 году Тареком Куаггини и специализируется на индивидуальных мобильных опросах.

Компания занимается разработкой платформы для мобильных опросов и предоставляет эти данные заказчикам, чтобы те могли адаптировать свои предложения для рекламных кампаний.

За последние два года Happydemics привлекла нескольких крупных заказчиков, например Bouygues Telecom, IBM, DIM, Shiseido Group и Caterpillar. В компании заявляют, что в среднем 11% респондентов изъявляют желание поделиться своим мнением через приложение компании против 1,5% у конкурентов.

С новым капиталом стартап планирует увеличить свою команду до 20 сотрудников и ускорить разработку своего продукта.





Перевод специально для mmgp.ru
forfor вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компания Intelledox, занимающаяся цифровой трансформацией, привлекла $4 млн forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.05.2017 19:44
Компания ViaCyte, занимающаяся регенеративной медициной, привлекла $10 млн forfor Новости в мире финансов и инвестиций 1 23.05.2017 16:01
Компания Legends of Learning, занимающаяся технологиями образования, привлекла $9 млн forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.04.2017 20:55
Компания Autotalks, занимающаяся разработкой умных машин, привлекла $30 млн forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.03.2017 15:34
Компания Agrivida, занимающаяся кормом для животных, привлекла $20.4 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.09.2016 12:59

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар forfor
Aidence привлекла €2,25 млн для медицинского программного обеспечения на основе ИИ
От forfor в разделе «Горячие новости»
Аватар Gosha77
Куда банки Китая прячут проблемные кредиты?
От Gosha77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар аймила
Сибирские ученые создали лекарство от рака в 300 раз дешевле импортного
От аймила в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар veranika55
Какой бюджет Пенсионного фонда РФ
От veranika55 в разделе «Политика и экономика»
Аватар ГераЯ
ПАММ-счет FullInsurance: 9501143 (FXOpen)
От ГераЯ в разделе «Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар SQMonitor
ForexInvestProfit - forexinvestprofit.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,355
Тем
474,157
Сообщений
11,745,498

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube