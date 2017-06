ELENA BAR Любитель

Стартап Phree привлек $1,491 млн. инвестиций на Indiegogo



OTM Technologies Ltd. собрала на краудфандинговой площадке Indiegogo $ 1,491 млн инвестиций для проекта Phree

OTM Technologies Ltd. собрала инвестиций на 1066 процентов больше ожидаемых для своего нового проекта Phree. Основан проект в Раанане, Израиль. Phree смог привлечь 1 491 555 долларов инвестиций. Хотя сбор средств завершился в прошлом году. Поступят Phree к своим инвесторам в 3 декаде 2017 года. То есть уже в ближайшее время проект Phree обещает порадовать своих инвесторов.



Phree представляет из себя лазерную ручку которая передает идеальное движение на экран вашего смартфона. Это первая ручка которой не нужна бумага или специальный планшет. Она может писать на любой поверхности передавая запись в мобильное устройство. Phree является зарегистрированной торговой маркой и имеет лазер высокого разрешения для идеальной передачи написанных линий. Устройство помогает писать, рисовать, записывать аннотации просто с применением ручки и смартфона на котором вы будите видеть все то, что делаете своей рукой с помощью ручки. Для нее не нужна специальная поверхность. Подойдет практически любое покрытие для рисования.





Для примера ручка передает идеальную точно даже проведя ей по мягкой ткани стула или коже человека. Phree ™ синхронизируется со всеми смартфонами или планшетами, а так же ноутбуками, пк, очками VR и смарт-телевизорами. Технология подключения - Bluetooth. Phree полностью работоспособен на офисных приложениях OneNote, Acrobat и Office. Так же Phree работает как гарнитура для смартфона и вы можете как совершить звонок так и принять его.



