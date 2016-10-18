Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,355 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Phree привлек $1,491 млн. инвестиций на Indiegogo

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:23
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 205
Благодарностей: 99
УГ: 0
КП: 0.266
Стартап Phree привлек $1,491 млн. инвестиций на Indiegogo


OTM Technologies Ltd. собрала на краудфандинговой площадке Indiegogo $ 1,491 млн инвестиций для проекта Phree

OTM Technologies Ltd. собрала инвестиций на 1066 процентов больше ожидаемых для своего нового проекта Phree. Основан проект в Раанане, Израиль. Phree смог привлечь 1 491 555 долларов инвестиций. Хотя сбор средств завершился в прошлом году. Поступят Phree к своим инвесторам в 3 декаде 2017 года. То есть уже в ближайшее время проект Phree обещает порадовать своих инвесторов.

Phree представляет из себя лазерную ручку которая передает идеальное движение на экран вашего смартфона. Это первая ручка которой не нужна бумага или специальный планшет. Она может писать на любой поверхности передавая запись в мобильное устройство. Phree является зарегистрированной торговой маркой и имеет лазер высокого разрешения для идеальной передачи написанных линий. Устройство помогает писать, рисовать, записывать аннотации просто с применением ручки и смартфона на котором вы будите видеть все то, что делаете своей рукой с помощью ручки. Для нее не нужна специальная поверхность. Подойдет практически любое покрытие для рисования.


Для примера ручка передает идеальную точно даже проведя ей по мягкой ткани стула или коже человека. Phree ™ синхронизируется со всеми смартфонами или планшетами, а так же ноутбуками, пк, очками VR и смарт-телевизорами. Технология подключения - Bluetooth. Phree полностью работоспособен на офисных приложениях OneNote, Acrobat и Office. Так же Phree работает как гарнитура для смартфона и вы можете как совершить звонок так и принять его.


Уникальность: 100.00%
Переведено специально для форума mmgp.ru indiegogo
ELENA BAR на форуме  
Ответить
Метки
инвестиции, краудфандинг, стартап
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап AVA Byte привлек $ 32,9 тысяч инвестиций на Indiegogo ELENA BAR Горячие новости 0 Вчера 18:45
Стартап MATE eBike привлек $ 4,753 млн. инвестиций на Indiegogo ELENA BAR Горячие новости 0 12.06.2017 03:12
Стартап из США по разработке умных замков привлек $360 тысяч на Indiegogo BiziAlen Горячие новости 0 02.06.2017 21:08
Стартап HealthReveal привлек $500 тыс. инвестиций Arise Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.05.2017 21:28
Стартап NoomiNoomi начал сбор инвестиций на краудфандинговой платформе Indiegogo Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.10.2016 12:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Metro
Создан летающий робот, управляемый силой мысли
От Metro в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Vansa10
H-Shop.org - Создание hyip и не только, (H-script, GoldCoders)
От Vansa10 в разделе «Черный список должников»
Аватар masterlexa
Reg раздаёт домены RU
От masterlexa в разделе «Доменные имена»
Аватара нет
Обменяю PayPal На WebMoney,LR!
От Maksik в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар Mastak
Полный курс обучения торговле бинарными опционами "ПРОФИ-2"
От Mastak в разделе «Бинарные опционы»
Аватар SQMonitor
GainBTC - gainbtc.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,355
Тем
474,154
Сообщений
11,745,453

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube