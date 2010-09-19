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Стартап Snips привлек $13 млн для нового интеллектуального голосового помощника

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Стартап Snips привлек $13 млн для нового интеллектуального голосового помощника


Стартап Snips сегодня объявил о привлечении 13 миллионов долларов, чтобы ускорить выпуск новой голосовой платформы, призванной составить достойную конкуренцию таким известным продуктам, как Google Home и Amazon Alexa.

Управляемое искусственным интеллектом приложение Snips позволит разработчикам внедрять голосового помощника практически в любое устройство, которое они создают. Стартап Snips будет активно сотрудничать с клиентами для улучшения своей платформы, чтобы она соответствовала всем потребностям разработчиков.

В то же время в Интернете будет доступна и потребительская версия, которая позволит любому человеку адаптировать ее для использования на устройстве, работающем от Raspberry Pi.

Генеральный директор и соучредитель Snips Рэнд Хинди сообщил, что главной целью сервиса является предоставление компаниям выбора, чтобы им не приходилось полагаться лишь на такие платформы, как Google и Amazon, которые с течением времени могут изменить свои условия и проекты.

Хотя использование голосовых помощников по-прежнему относительно новое направление, Хинди сообщил, что с течением времени технология с голосовой поддержкой станет доминирующим интерфейсом. Компания стремится помочь разработчикам различных гаджетов, которые не имеют достаточных технических ресурсов для внедрения искусственного интеллекта.

”Если машины могут понять вас и поговорить с вами, тогда, возможно, вам больше не нужно будет учиться их использовать“, – отметил он. ”Голосовое управление становится все более интуитивно понятным способом взаимодействия с машинами“.

Голосовой помощник Snips полностью работает на основе одного устройства, а не подключается к облачной платформе. Поэтому, в отличие от Google и Amazon, платформа Snips не зависит от получения огромного количества информации от пользователей. Это может стать критической разницей в следующем году, когда вступают в силу новые европейские правила цифровой конфиденциальности, требующие более явного разрешения на сбор пользовательских данных, комментирует Хинди.



Также компания будет продавать свою голосовую платформу как готовый компонент, а не в качестве сервиса по подписке. Производители устройств будут покупать технологию и платить лишь один раз, вместо того, чтобы платить за каждый запрос.

Начало работы стартапа Snips совпало с поступлением 13 миллионов долларов венчурных инвестиций, которые помогут базирующемуся в Париже стартапу продолжить разработку своего продукта и расширить команды продаж и маркетинга. Инвесторами в текущем раунде выступили MAIF Avenir, BPI France, Eniac Ventures и корейско-французский венчурный фонд. С учетом текущего раунда компания привлекла в общей сложности 21 миллион долларов инвестиций.

Новый продукт компании представляет собой основу для ее приложения Snips. Год назад стартап запустил приложение, ориентированное на потребителя, которое использовало его технологию искусственного интеллекта для создания гипер-умного личного помощника. Приложение Snips сканирует всю информацию из других приложений на вашем смартфоне, чтобы сформировать правильное представление о вас. Поскольку все данные остаются на телефоне, а не обрабатываются в облаке, компания сделала ставку на то, что пользователи будут чувствовать себя более комфортно и предоставлять ей доступ к большему количеству информации.

Однако приложение так и не получило большого распространения, поэтому компания переключилась на разработку голосовой платформы.

Теперь стартап Snips утверждает, что по точности его технология естественного языка значительно превосходит Facebook Wit.ai, Google API.ai и Microsoft Luis. Данная платформа работает на пяти языках: французском, английском, испанском, немецком и корейском.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/06/14/s...le-and-amazon/

https://text.ru/antiplagiat/5941be8ff2911
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