Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,355 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап cnct Life привлек $32 тысячи на создание умной розетки

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:55
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 205
Благодарностей: 99
УГ: 0
КП: 0.266
Стартап cnct Life привлек $32 тысячи на создание умной розетки


Проект cnct Life собрал 32,1 тысячи долларов на краудфандинговой площадке indiegogo для создания умной розетки intelliPLUG

cnct Life уже на данный момент собрал 129 процентов ожидаемых инвестиций, даже не смотря на то, что до конца сбора средств осталось еще более месяца. Проект intelliPLUG смог привлечь 32 155 долларов от 666 инвесторов. Проект быстро собрал нужную сумму и может даже ее удвоить судя по темпам роста капитала инвестиций в проект intelliPLUG. Стартап intelliPLUG основан в Лос-Анджелесе, США.


intelliPLUG представляет из себя умную управляемую розетку переходник. Он довольно миниатюрный и выполнен в красивом округлом дизайне. Благодаря синхронизации intelliPLUG с приложением на вашем смартфоне по Wi-Fi вы сможете управлять всеми розетками в доме. Для этого вам потребует просто зайти в приложение, выбрать нужную розетку и включить или выключить ее. Теперь если вы забыли выключить утюг или чайник, вы сможете это с легкостью сделать не возвращаясь домой. Все розетки по Wi-Fi синхронизируются с роутером и управляются через сервера в интернете. Так же можно настроить автоматической включение по заданному времени или отключение розеток.


Благодаря таймеру вы можете запланировать отключение всех устройств когда вы уходите с дома, или заварить вам кофе за пару минут до вашего просыпания. Умная форма вписывается в любой дизайн и проста в установке. Так же создатели проекта говорят, что так легче контролировать детей, который часто заигрываются в видеоигры. Теперь розетка будет отключаться четко по времени и дети вовремя пойдут спать.


Уникальность: 100.00%
Переведено специально для mmgp.ru indiegogo
ELENA BAR на форуме  
Ответить
Метки
инвестиции, краудфандинг, стартап
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Nonda привлек $46,3 тысячи инвестиций для создания "Smart Tire" ELENA BAR Новости в мире финансов и инвестиций 5 08.06.2017 00:15
Джейсон Лоу привлек $ 134,7 тысяч инвестиций на создание умной сумки для бизнес-леди ELENA BAR Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.06.2017 22:14
Страховой стартап Singapore Life привлек $50 миллионов inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 6 29.04.2017 00:52
Стартап умной соковыжималки отжал 120 млн долларов из инвесторов Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 6 27.04.2017 15:24
$ 500 000 инвестиций привлёк музыкальный стартап на создание умной гитары lannna Новости в мире финансов и инвестиций 12 22.11.2016 16:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Опрос №3 - по улучшению биржи
От kovga в разделе «Биржа долей ShareInStock.com»
Аватар KUMARIK
Affairx.com - Affairx
От KUMARIK в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар RecordsHYIP
Combattrading - Combattrading.net
От RecordsHYIP в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bronislav
WebSiteTester-Заработай тестируя сайты.
От bronislav в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Здоровый Образ Жизни (ЗОЖ)
От _KaM_ в разделе «Курилка»
Аватар Oliver Frank
Азербайджан приостановил производство нефтепродуктов
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,355
Тем
474,154
Сообщений
11,745,453

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube