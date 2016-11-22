Стартап cnct Life привлек $32 тысячи на создание умной розетки

Проект cnct Life собрал 32,1 тысячи долларов на краудфандинговой площадке indiegogo для создания умной розетки intelliPLUG
cnct Life уже на данный момент собрал 129 процентов ожидаемых инвестиций, даже не смотря на то, что до конца сбора средств осталось еще более месяца. Проект intelliPLUG смог привлечь 32 155 долларов от 666 инвесторов. Проект быстро собрал нужную сумму и может даже ее удвоить судя по темпам роста капитала инвестиций в проект intelliPLUG. Стартап intelliPLUG основан в Лос-Анджелесе, США.
intelliPLUG представляет из себя умную управляемую розетку переходник. Он довольно миниатюрный и выполнен в красивом округлом дизайне. Благодаря синхронизации intelliPLUG с приложением на вашем смартфоне по Wi-Fi вы сможете управлять всеми розетками в доме. Для этого вам потребует просто зайти в приложение, выбрать нужную розетку и включить или выключить ее. Теперь если вы забыли выключить утюг или чайник, вы сможете это с легкостью сделать не возвращаясь домой. Все розетки по Wi-Fi синхронизируются с роутером и управляются через сервера в интернете. Так же можно настроить автоматической включение по заданному времени или отключение розеток.
Благодаря таймеру вы можете запланировать отключение всех устройств когда вы уходите с дома, или заварить вам кофе за пару минут до вашего просыпания. Умная форма вписывается в любой дизайн и проста в установке. Так же создатели проекта говорят, что так легче контролировать детей, который часто заигрываются в видеоигры. Теперь розетка будет отключаться четко по времени и дети вовремя пойдут спать.
Уникальность: 100.00%
Переведено специально для mmgp.ru indiegogo