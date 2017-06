CashToday Мастер

Стартап Sure привлек $8 млн для AI-сервиса, позволяющего найти лучшую страховку



Страховой стартап Sure привлек 8 миллионов долларов в первом раунде финансирования. Текущий раунд возглавила венчурная компания IA Capital, с участием венчурных фондов Menlo Ventures, FF Venture Capital, Nationwide Ventures, Assurant и AmTrust.



Основанный в Нью-Йорке в 2014 году, Sure является одним из новых стартапов, которые вышли на передний план в последние несколько лет, обещая страхование по требованию практически всего: начиная от квартир и домашних животных до отмены рейсов и свадеб. Данная компания также заявила, что использует уникальную технологию с названием «робоброкер», основанную на искусственном интеллекте, которая помогает пользователям найти самую оптимальную страховку.







Доступный через свой веб-сайт и через собственные мобильные приложения на Android и iOS, Sure не занимается составлением собственных страховых продуктов, а фокусируется на развитии своей технологии и сотрудничает с такими страховыми компаниями, как Chubb и Nationwide, которые осуществляют андеррайтинг от его имени.



Наряду с сегодняшними новостями о финансировании, компания Sure запускает то, что она рекламирует как первый в своем роде продукт для защиты смартфонов. Данная страховка может быть приобретена в любое время «жизни» мобильного телефона, при этом Sure сможет удаленно протестировать работоспособность устройства перед оформлением страхового полиса. Запатентованная технология Sure позволяет компании проводить удаленную диагностику менее чем за минуту непосредственно через свое мобильное приложение и при этом проверять такие важные параметры, как состояние аккумулятора, памяти, процессора и тому подобное.







Хотя большая часть тестов не требует взаимодействия с человеком, некоторые из специфических опций диагностики требуют его участия. Например, тест сенсорного экрана просит пользователя «покрасить» своим пальцем весь экран в синий цвет.







Для страхования смартфонов Sure активно сотрудничает с Warrantech – отдельным подразделением такого страхового гиганта, как AmTrust, который также участвовал в текущем инвестиционном раунде.



”Sure фундаментально улучшает страховую отрасль и делает ее цифровой с помощью мобильных технологий, искусственного интеллекта и передовой аналитики данных, а также посредством большой платформы операторов и в партнерстве со страховыми компаниями“, – объяснил основатель и главный исполнительный директор Sure Вэйн Славин. ”В отличие от некоторых «разрушителей» этой отрасли, мы используем противоположный подход. Сегодняшняя страховая индустрия сильна, и Sure делает ее еще более сильной благодаря совершенствованию процессов распространения, администрирования и составления претензий с применением передовых технологий“.



Хотя это и правда, что некоторые страховые стартапы начинают создавать свои собственные страховые продукты, в том числе недавно запущенный в Калифорнии Lemonade, множество других проектов используют противоположный подход, сотрудничая с существующими гигантами страховой индустрии. К ним относятся Hippo, который недавно привлек 14 миллионов долларов для развития своей домашней страховой платформы; страховая платформа по требованию Trov, только что получившая 45 миллионов долларов инвестиций; и Next Insurance, недавно привлекший 29 миллионов долларов для своей онлайн-платформы, ориентированной на малые предприятия и применяющей индивидуальные страховые планы.



Использование сторонних андеррайтеров, а не поиск лицензий в каждом штате, позволило уверенно и быстро масштабировать свой бизнес в США, и именно поэтому многие другие подобные стартапы активно используют этот эффективный подход.



Ранее компания Sure привлекла около 3 миллионов долларов в посевном раунде финансирования. Новые инвестиции стартап планирует использовать для ускорения разработки уникальных продуктов, привлечения новых пользователей и для маркетинговых целей.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/06/14/i...ses-8-million/



