Оля Полякова получает гонорары в Bitcoin

В связи с тем, что рекордный скачек криптовалюты на международном рынке вызвал небывалый ажиотаж в Сети, оплата услуг через платежную систему биткоин приобрела характер массовой истерии.
И если до недавнего времени биткоинами расплачивались при оформлении биржевых сделок, то теперь виртуальная валюта внедрилась и в сферу украинского шоу-бизнеса.
И хоть зачастую артисты скрывают суммы своих гонораров, Оля Полякова не побоялась признаться, что стала первым украинским исполнителем, получившим выплату в самой дорогой интернет-валюте. Этой новостью певица поделилась с поклонниками на своей страничке в Instagram.
Цитата:
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“Праздник без Поляковой – деньги на ветер. Недавно меня пригласили на юбилей престижной IT-компании, заплатив гонорар золотом, но я бы и фунтами не побрезговала“, -
пишет Полякова.
Напомним, что курс Bitcoin к доллару на 14 июня составляет 2648.84 BTС/USD.