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Серия монет "Битвы, изменившие историю" открывается монетой "Сражение при Йорктауне"

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Серия монет "Битвы, изменившие историю" открывается монетой "Сражение при Йорктауне"

Помимо множества монет, посвященных популярной культуре, которые производит Новозеландский монетный двор, также выпускаются ограниченные серии, посвященные истории или природе. Одной из лучших и самых популярных в последние года была серия "Исторические воины", монеты которой были выполнены в античном стиле и с селективной окраской.


Теперь настал черед серии "Битвы, изменившие историю" и из названия понятно, чему будут посвящены монеты. Как и в серии "Исторические воины", главный образ, в данном случае генерал Джордж Вашингтон, выделен цветом, а остальная часть монеты выполнена в античном стиле. На заднем плане реверса изображена сама битва в действии и все выполнено с хорошей детализацией. Также присутствует надпись с указанием названия битвы "YORKTOWN" и дата "1781".


На аверсе можно увидеть привычное изображение портрета королевы Елизаветы II, окруженное стандартными информационными надписями. Упаковка продумана отлично и представляет собой небольшой деревянный сундучок (такой же использовался для серии "Путешествия и открытия" и для монеты, посвященной недавней серии "Пираты Карибского моря").


К монете прилагается серийный сертификат подлинности, а тираж составляет 5000 экземпляров. Для этой серии запланировано по крайней мере пять других монет и они являются отличным сочетанием античного и современного стилей. Цена монеты составляет 80 долларов США и она уже доступна к заказу.


Битва при Йорктауне, закончившаяся 19 октября 1781 года в Йорктауне, штат Вирджиния, стала решающей победой объединенной силы американских войск Континентальной армии во главе с генералом Джорджем Вашингтоном и войсками французской армии во главе с графом де Рошамбо над британской армией под командованием генерал-лейтенанта Чарльза Корнуоллиса. Кульминацией кампании была осада, ставшая последним крупным сражением в истории американской войны за независимость на североамериканском театре, поскольку капитуляция Корнуоллиса, сдача в плен его и армии заставили власти Британии провести переговоры о завершении конфликта. Победа подняла американский моральный дух, в том время как в Великобритании конфликт стал вызывать все большее недовольство.

Номинал монеты: 2 доллара Новой Зеландии
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 31,1 грамма
Диаметр: 40 мм
Тираж: 5000 экземпляров.

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Метки
инвестиции, монеты, нумизматика, серебро
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