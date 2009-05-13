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Mail.Ru Group запускает хакатон по машинному обучению для решения проблемы старения

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Старый Вчера, 23:51
#1
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Mail.Ru Group запускает хакатон по машинному обучению для решения проблемы старения
Mail.Ru Group совместно с компанией Insilico Medicine при активной поддержке Республиканского центра здоровья при Минздраве Казахстана будут проводить 1-й в Евразийском регионе хакатон с названием AgeHack, тесно связанный с машинным обучением и при этом посвященный нахождению эффективных технологий для решения проблемы старения. О данном событии журналистам сообщили учредители данного мероприятия.



AgeHack призван соединить разных участников, чтобы они посредством машинного обучения смогли найти результативные IT-продукты для продления человеческой жизни, а также поддержания здоровья. В основе будущего исследования будет использоваться подборка данных о 100 000 пациентов в виде анонимных клинических анализов.

”Дальнейшее развитие медицинских новаций, бесспорно, имеют прямую связь с эффективным анализом больших объемов информации и активной интеграцией искусственного интеллекта в индустрию здравоохранения, и мы рады, что сможем участвовать в данном процессе, разделив с другими участниками огромный опыт в индустрии машинного обучения и различных образовательных программ“, – отметила Ольга Августан, занимающая должность главы образовательного направления Mail.Ru Group.

Это соревнование начнется 15 июня, будет длиться 30 дней и располагаться на территории ML BootCamp. Участвовать в данном соревновании можно совершенно бесплатно. При этом зарегистрироваться возможно на специальном веб-сайте конкурса. Участнику, занявшему первое место, вручат Macbook Pro, а призеры, которые займут 2-е и 3-е места получат графические видеокарты от компании NVIDIA. Кроме того, учредители хакатона сообщили, что участникам, которые займут 4-е, 5-е и 6-е место, тоже вручат ценные награды.

По материалам rb.ru

https://text.ru/antiplagiat/594192cba5d37
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Re: Mail.Ru Group запускает хакатон по машинному обучению для решения проблемы старен
Цитата:
Сообщение от CashToday Посмотреть сообщение
Mail.Ru Group запускает хакатон по машинному обучению для решения проблемы старения
Компания вообще хорошая в этом план, то гранты выделяет, обучения для молодежи организовывает и тд.
__________________
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