Mail.Ru Group запускает хакатон по машинному обучению для решения проблемы старения

Mail.Ru Group совместно с компанией Insilico Medicine при активной поддержке Республиканского центра здоровья при Минздраве Казахстана будут проводить 1-й в Евразийском регионе хакатон с названием AgeHack, тесно связанный с машинным обучением и при этом посвященный нахождению эффективных технологий для решения проблемы старения. О данном событии журналистам сообщили учредители данного мероприятия.
AgeHack призван соединить разных участников, чтобы они посредством машинного обучения смогли найти результативные IT-продукты для продления человеческой жизни, а также поддержания здоровья. В основе будущего исследования будет использоваться подборка данных о 100 000 пациентов в виде анонимных клинических анализов.
”Дальнейшее развитие медицинских новаций, бесспорно, имеют прямую связь с эффективным анализом больших объемов информации и активной интеграцией искусственного интеллекта в индустрию здравоохранения, и мы рады, что сможем участвовать в данном процессе, разделив с другими участниками огромный опыт в индустрии машинного обучения и различных образовательных программ“, – отметила Ольга Августан, занимающая должность главы образовательного направления Mail.Ru Group.
Это соревнование начнется 15 июня, будет длиться 30 дней и располагаться на территории ML BootCamp. Участвовать в данном соревновании можно совершенно бесплатно. При этом зарегистрироваться возможно на специальном веб-сайте конкурса. Участнику, занявшему первое место, вручат Macbook Pro, а призеры, которые займут 2-е и 3-е места получат графические видеокарты от компании NVIDIA. Кроме того, учредители хакатона сообщили, что участникам, которые займут 4-е, 5-е и 6-е место, тоже вручат ценные награды.
По материалам rb.ru
https://text.ru/antiplagiat/594192cba5d37