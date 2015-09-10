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Минтруд предложил заморозить размер пособий по безработице в 2018 году

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Старый Вчера, 23:10
#1
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Минтруд предложил заморозить размер пособий по безработице в 2018 году


Правительство России уже не знает на чем можно еще сэкономить. Дело в том, что в бюджете страны не хватает средств от доходных поступлений и расходы бюджета превышают доходы. Проще говоря, в бюджете денег нет, они берутся из резервного фонда, а он как известно, не резиновый и за годы кризиса резко сократился. А ведь еще надо платить по кредитам, которые охотно брало государство в годы нефтяного бума под низкие проценты. Сейчас как раз пришло время расплачиваться по долгам.

В общем, денег нет, но они нужны. Поэтому различным министерствам и ведомствам поставлена задача на чем нибудь да сэкономить. Привлекли даже для этой цели Центр стратегических разработок Кудрина, чтобы он, используя свой огромный опыт нашел таки места в бюджете, где можно денежку сэкономить. И предложил Кудрин начать экономить на пенсионерах, а за одно и на чиновниках. Дело в том, что в России пенсия на уровне 34% от заработной платы, а это ниже минимального предела, предусмотренного требованиями ВОЗ. Предложение Кудрина заключалось в том, чтобы пенсия россиян стала отвечать международным стандартам и была на уровне 40%, в то время как в развитых странах мира, пенсия установлена на уровне 70% от зарплат. Поэтому Кудрин предложил сократить число пенсионеров, ужесточив условия выхода на пенсию, а за счет экономии на количестве пенсионеров поднять пенсию действующим. А чиновников по мнению Кудрина тоже очень много, поэтому их надо сокращать, а чиновников заменять электронными сервисами, реестрами и базами данных. Чтобы все было наглядно и видно и люди все делали через интернет, а не стояли в очередях.

Помимо чиновников и пенсионеров, Минтруд предложил сэкономить на безработных. И предложил заморозить им размер пособий на 2018 год. Лично я не понимаю большого экономического да и любого иного логического смысла этого предложения, так как пособие по безработице не менялось с 2009 года и составляет от 850 рублей в месяц до 4900 рублей в месяц. В любом случае на это пособие прожить не возможно. Еще раньше Минтруд высказывал мнение, что пособие по безработице должно равняться прожиточному минимуму, а это около 9 тысяч рублей, в то время как минимальная зарплата по России от 7500 рублей. Но потом Минтруд понял свою ошибку и передумал повышать пособие. А сейчас вообще сказал, что их надо заморозить на уровне 2009 года до не понять каких времен.

Всего в России уровень регистрируемой безработицы составил 1.2%. Учитывая столь скромное пособие по безработице, люди просто не регистрируются в качестве безработного. В России насчитывается около 840 тысяч безработных. Вот если бы пособие по безработице подняли до уровня прожиточного минимума, то в стране стало бы минимум 20 миллионов безработных. Это столько человек в стране живут за чертой бедности. А минимальную заработную плату в размере 7500 рублей получает 5 миллионов человек. А пока пособие по безработице начинается с 850 рублей, люди не регистрируются и не портят статистику. Учитывая столь низкие показатели и столь незначительное число безработных по стране я не понимаю, на чем тут еще может государство сэкономить. Уж лучше тогда экономить на чиновниках. Их больше и получают они намного выше, чем безработные.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/06/14/dole/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/594189caede92
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Последний раз редактировалось veranika55; Вчера в 23:17.
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