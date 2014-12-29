Binars Company - binarscompany.pro

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Бинарный опцион – это одна из разновидностей биржевого контракта, который используется для получения прибыли на движениях цены активов (валют, акций, товаров) на мировых финансовых рынках. Покупатель бинарного опциона в момент покупки делает прогноз как изменится цена его актива. Данный финансовый инструмент обладает фиксированной стоимостью, заранее известным временем истечения контракта и размером потенциальной прибыли.
Деятельность компании Binarscompany подразумевает под собой работу с контрактами, которые дают заранее известную и стабильно высокую прибыль. Заработок рассчитывается путем умножения базовой цены на коэффициент прибыльности, равный 1,8 пункта как для внутридневных, так и для срочных опционов. При этом риск ограничен ценой контракта, поскольку после покупки опциона со счета клиента снимается сумма, равная его стоимости. В случае выигрыша на счет клиента возвращается полная стоимость опциона вместе с прибылью. В случае проигрыша удерживается только стоимость опциона. Любое изменение курса позволяет получать прибыль, даже если это изменение минимально.
Система трейдинга автоматизирована, специальные алгоритмы анализируют статистическую информацию за последние 5 лет, и выводят прогнозы направления котировок, таким образом совершая прибыльные сделки на бирже. Почасовая прибыль для наших инвесторов досупная для вывода на свой персональный номер счета. Видео-обзор