Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Binars Company - binarscompany.pro

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:07
#1
Любитель
 
Имя: Оскар
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 262
Благодарностей: 47
УГ: 5
КП: 0.232
Binars Company - binarscompany.pro
Я не являюсь администратором данного проекта

О проекте
Бинарный опцион – это одна из разновидностей биржевого контракта, который используется для получения прибыли на движениях цены активов (валют, акций, товаров) на мировых финансовых рынках. Покупатель бинарного опциона в момент покупки делает прогноз как изменится цена его актива. Данный финансовый инструмент обладает фиксированной стоимостью, заранее известным временем истечения контракта и размером потенциальной прибыли.
Деятельность компании Binarscompany подразумевает под собой работу с контрактами, которые дают заранее известную и стабильно высокую прибыль. Заработок рассчитывается путем умножения базовой цены на коэффициент прибыльности, равный 1,8 пункта как для внутридневных, так и для срочных опционов. При этом риск ограничен ценой контракта, поскольку после покупки опциона со счета клиента снимается сумма, равная его стоимости. В случае выигрыша на счет клиента возвращается полная стоимость опциона вместе с прибылью. В случае проигрыша удерживается только стоимость опциона. Любое изменение курса позволяет получать прибыль, даже если это изменение минимально.
Система трейдинга автоматизирована, специальные алгоритмы анализируют статистическую информацию за последние 5 лет, и выводят прогнозы направления котировок, таким образом совершая прибыльные сделки на бирже. Почасовая прибыль для наших инвесторов досупная для вывода на свой персональный номер счета.
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Старый Вчера, 23:22
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.03.2016
Сообщений: 724
Благодарностей: 267
УГ: 1
КП: 0.025
Re: Binars Company - binarscompany.pro
Ни даты старта проекта,ни инвестиционных планов...какая минималка на деп.,какая минималка на вывод,какой тип выплат?!вообще ничего нет..Отвратительное оформление темы.
Да и сайт сам видать хлам...
Цитата:
Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение.
На сайте binarscompany.pro используется неподдерживаемый протокол.
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Старый Вчера, 23:41
#3
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,791
Благодарностей: 6,023
УГ: 70
КП: 0.390
подарки
Re: Binars Company - binarscompany.pro
Это уже полная шляпа типо апогей!
Коротко - ОЗЗ!
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