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НБУ собирается вводить электронную гривну

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НБУ собирается вводить электронную гривну
Национальный банк Украины рассматривает возможность выпуска электронной гривны на базе инновационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба НБУ передает "Интерфакс- Украина". Как отмечается, НБУ анализирует возможность внедрения технологии blockchain.

Цитата:
"Сейчас НБУ работает над возможностью создания такого программно-технологического решения. Его реализация позволит построить общегосударственную, прозрачную и высокоэффективную розничную платежную платформу с минимальными транзакционными издержками и практически мгновенной скоростью перевода денег от одного участника к другому", -
заявили в пресс-службе.

Отмечается, что на первом этапе изучается возможность пилотного внедрения прототипа платформы и инновационного платежного инструмента. Пилотный проект планируется провести на волонтерских началах с привлечением инициативных участников платежного рынка Украины. После реализации пилотного проекта и оценки его результатов НБУ примет решение о дальнейших действиях по полномасштабного развертывания платформы и последующих этапов.

Blockchain — выстроенная по определённым правилам цепочка из формируемых блоков транзакций. Впервые термин появился как название распределённой базы данных, реализованной в криптовалюте "Биткойн" (Bitcoin). Широко используется также термин блокчейн как транслитерация от англ. block — блок, chain — цепочка. Блок транзакций — специальная структура для записи группы транзакций в системе Биткойн и аналогичных ей. На технологии блокчейн основаны криптовалюты, в частности, биткойн и лайткойн, база данных DNS-серверов Namecoin.

Как сообщала "Страна", 9 ноября 2016 представители Национального банка Украины провели презентацию одобренной дорожной карты Cashless Economy, в которой прописан план по внедрению технологии Blockchain в Украине.

Кстати, во время торгов 3 мая стоимость криптовалюты биткоин увеличилась сразу на 50% - до $1 437.

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Анна Чернобай на форуме  
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