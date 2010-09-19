Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,347 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Xealth привлек $8,5 млн для своего сервиса по назначению цифровых рецептов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:28
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 3,047
Благодарностей: 814
УГ: 3
КП: 0.169
подарки
Стартап Xealth привлек $8,5 млн для своего сервиса по назначению цифровых рецептов


Стартап в сфере здравоохранения Xealth, который позволяет врачам оказывать различные цифровые услуги и назначать лекарства с помощью различных приложений и устройств, сегодня объявил о привлечении $8,5 млн. инвестиций. Текущий раунд возглавила венчурная компания DFJ.

Компания агрегирует и анализирует информацию касательно медицинской документации от различных поставщиков медицинских услуг, чтобы определять, что назначать пациентам. ”Мы алгоритмическими методами обрабатываем всю информацию относительно клинических данных пациента, его истории болезни, графиков приема лекарств, а также платежеспособности и места работы“, – сообщил основатель и главный исполнительный директор Xealth Майк Макшерри во время своего интервью изданию VentureBeat.

Цифровые услуги также включают в себя различные статьи, видеоролики, опросы и приложения, которые помогают пациентам справиться с диабетом, провести реабилитацию после вырезания раковой опухоли, а также предусматривают использование таких медицинских устройств, как глюкометры и машины для апноэ сна.



”Врачи могут обсуждать эти цифровые медицинские инструменты со своими пациентами во время онлайн-встреч, отслеживать их использование и напоминать о графике приема лекарств, чтобы обеспечивать их своевременное применение пациентами“, – сообщил Макшерри. Пациенты могут получать доступ к этим цифровым рецептам через онлайн-портал системы здравоохранения.

Что касается монетизации, то Xealth взимает оплату за лицензирование больниц и оплату за использование своего сервиса пациентами и поставщиками услуг. Стартап из Сиэтла сообщил о своих четырех крупных клиентах – Providence Health & Services, UPMC, Hennepin Health и Медицинском колледже Висконсина, которые также присоединились в качестве инвесторов к сегодняшнему посевному раунду.

Прежде чем запустить свой сервис в январе, Xealth проходил инкубацию в инновационной программе Providence. До работы в индустрии здравоохранения Макшерри разработал и успешно продал интеллектуальную текстовую технологию Swype компании Nuance в 2011 году. Билл Брайант – партнер венчурного фонда DFJ, возглавившего сегодняшний раунд финансирования, был ангельским инвестором в проекте Swype.

Полученные инвестиции стартап планирует использовать для дальнейшего развития продуктов компании, увеличения продаж, маркетинговых целей и расширения своей команды сотрудников. Xealth также собирается интегрироваться с EHR-платформами, поскольку на текущий момент поддерживает только Epic-платформы.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/06/14/d...ption-service/

https://text.ru/antiplagiat/59417e2a27d14
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап HackerEarth привлек $4,5 млн для своего корпоративного инновационного сервиса CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.04.2017 01:28
Стартап Utrip привлек $4 млн для создания AI-сервиса по планированию путешествий Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.02.2017 11:50
Стартап Hellocar привлек £1 млн для нового сервиса по продаже автомобилей CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 14.02.2017 02:24
Стартап WelbeHealth привлек $15 млн. для сервиса по уходу за пожилыми людьми Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.02.2017 15:09
Стартап Visbit привлек $3,2 млн для стримингового 360-градусного сервиса VR CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 4 17.12.2016 21:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар morg
Август 2013. Конкурс "Битва экстрасенсов" (призовой фонд 100$ от PG-INVEST-RU)
От morg в разделе «Завершенные конкурсы»
Аватар monhyip
Expert-traffic - expert-traffic.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар svn1975
Банк Юнисон выплачивает деньги своим клиентам
От svn1975 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Hyip-Cruiser
Xiomi24 -Xiomi24.com
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
аккаунты Google AdSense
От balgar5 в разделе «Google Adsense/Adwords»
Аватар brutal
Народ, помогите.
От brutal в разделе «WebMoney»
.     
Пользователей
413,347
Тем
474,124
Сообщений
11,744,668

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube