Стартап Xealth привлек $8,5 млн для своего сервиса по назначению цифровых рецептов

Стартап в сфере здравоохранения Xealth, который позволяет врачам оказывать различные цифровые услуги и назначать лекарства с помощью различных приложений и устройств, сегодня объявил о привлечении $8,5 млн. инвестиций. Текущий раунд возглавила венчурная компания DFJ.
Компания агрегирует и анализирует информацию касательно медицинской документации от различных поставщиков медицинских услуг, чтобы определять, что назначать пациентам. ”Мы алгоритмическими методами обрабатываем всю информацию относительно клинических данных пациента, его истории болезни, графиков приема лекарств, а также платежеспособности и места работы“, – сообщил основатель и главный исполнительный директор Xealth Майк Макшерри во время своего интервью изданию VentureBeat.
Цифровые услуги также включают в себя различные статьи, видеоролики, опросы и приложения, которые помогают пациентам справиться с диабетом, провести реабилитацию после вырезания раковой опухоли, а также предусматривают использование таких медицинских устройств, как глюкометры и машины для апноэ сна.
”Врачи могут обсуждать эти цифровые медицинские инструменты со своими пациентами во время онлайн-встреч, отслеживать их использование и напоминать о графике приема лекарств, чтобы обеспечивать их своевременное применение пациентами“, – сообщил Макшерри. Пациенты могут получать доступ к этим цифровым рецептам через онлайн-портал системы здравоохранения.
Что касается монетизации, то Xealth взимает оплату за лицензирование больниц и оплату за использование своего сервиса пациентами и поставщиками услуг. Стартап из Сиэтла сообщил о своих четырех крупных клиентах – Providence Health & Services, UPMC, Hennepin Health и Медицинском колледже Висконсина, которые также присоединились в качестве инвесторов к сегодняшнему посевному раунду.
Прежде чем запустить свой сервис в январе, Xealth проходил инкубацию в инновационной программе Providence. До работы в индустрии здравоохранения Макшерри разработал и успешно продал интеллектуальную текстовую технологию Swype компании Nuance в 2011 году. Билл Брайант – партнер венчурного фонда DFJ, возглавившего сегодняшний раунд финансирования, был ангельским инвестором в проекте Swype.
Полученные инвестиции стартап планирует использовать для дальнейшего развития продуктов компании, увеличения продаж, маркетинговых целей и расширения своей команды сотрудников. Xealth также собирается интегрироваться с EHR-платформами, поскольку на текущий момент поддерживает только Epic-платформы.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://venturebeat.com/2017/06/14/d...ption-service/
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