Под силу ли блокчейну оправдать возложенные на него надежды?

Криптовалютный мир всецело привлек внимание населения планеты к своему пространству. Причем проявили интерес не только пользователи, но и предприниматели разного уровня. Если трейдеров с инвесторами манит возможность заработка на разнице курсов криптовалют, то бизнесмены досконально изучают и тестируют технологию блокчейн
. Только сможет ли оправдать ожидания система блокчейн
?
Какие перспективы должен был получить финансовый сектор?
Как предполагают создатели блокчейн
, общедоступный виртуальный реестр должен способствовать партнерским отношениям без всевозможных посредников, исключать попытки обмана со всех сторон и проводить валютные переводы с минимальными суммами комиссионных без афиширования паспортных данных пользователей.
Блокчейн платформа
разрабатывалась также для создания перспективных стартапов и сбора инвестиционных вложений. Начинающим предпринимателям должно быть выгодно прямое получение денег от спонсоров без списывания оговоренного процента с полученной суммы, который всегда забирают организации и фонды, помогающие в сборе средств.
Система блокчейн
в состоянии подтвердить авторские права и без лишней бумажной волокиты оформить куплю-продажу недвижимого объекта. Ей под силу ускорить торговые расчеты между клиентами из разных стран мира и без всяких ограничений отправить любую сумму криптовалют международному адресату.
Заглянем-ка за ширму иллюзии?
Мало кто решается заключать партнерские отношения и вести дела прямо на блокчейн платформе
без привычных посреднических услуг, когда обе стороны мало знают друг друга, и особого доверия между ними нет. Бюрократический беспредел также тормозит активную эксплуатацию системы блокчейн
. Ведь это же сколько чиновников останется без любимых кресел и толстых конвертов! Да и многие организации с государственными учреждениями особо не торопятся переносить бумажные базы данных на просторы блокчейн
. И не потому, что нет доверия к виртуальному пространству. Просто ответственные за эти дела лица могут допустить ошибку и внести неверные сведения, а исправлению в недалеком будущем уже информация будет недоступна. И как тогда быть?
С рынком недвижимости вообще весело все получается. По идее, должна отпасть надобность в посещении госорганов для оформления сделки. А что помешает запугать продавца и заставить его войти в сеть и передать имущественные права наезжающей личности? Так же само ничего, как и заключение сделки в офисе «своего» нотариуса.
С передачей криптовалют тоже не все так гладко складывается, как рассчитывалось. Блокчейн платформа
транзакции-то обработает, но только в пределах внутренней сети. Так в системе биткоина эфириум уже не передашь, как и лайткоины не сможешь передать в внутри сети Сибирского Червонца, к примеру. Но малоопытные пользователи «покупаются» на интернет-предложения и оказание помощи конвертировать внутри сети конкретную криптовалюту на любой форк и наоборот.
В завершение
Получается, что многие функциональные возможности системы блокчейн
или еще не доработаны, или вообще пользы человечеству не приносят. Большой акцент, почему-то делается на анонимности и проведении транзакций без участия финансовых структур. Но, оказывается, те же самые банки в состоянии без указывания личных данных клиентов открывать счета и переводить деньги. Когда им это очень сильно нужно, то они спокойно игнорируют государственное регулирование, а обычный народ об этом даже и не подозревает.
Пропаганда создания общедоступной базы данных – пустая трата времени. Для реализации этого намерения все равно понадобится третье лицо для контроля этой базы. Тогда зачем необходим виртуальный общедоступный реестр, если все равно им будут управлять? А раз есть возможность управления, то и корректировать данные никто не помешает.
Одно только преимущество получило население планеты от этих инноваций - блокчейн проекты
. Спонсировать дельные стартапы смогут инвесторы с любой точки земного шара. Для этого им больше не придется оформлять загранпаспорт и ждать открытия визы.
А что вы думаете по этому поводу? Сможет технология блокчейн
оправдать возложенные на нее надежды? А, может, детальное описание всех преимуществ блокчейн
– это не более, чем пиар мирового масштаба? Жду ваших комментариев и рассуждений.
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Автор: Александра 81
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