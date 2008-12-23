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Под силу ли блокчейну оправдать возложенные на него надежды?

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Под силу ли блокчейну оправдать возложенные на него надежды?

Криптовалютный мир всецело привлек внимание населения планеты к своему пространству. Причем проявили интерес не только пользователи, но и предприниматели разного уровня. Если трейдеров с инвесторами манит возможность заработка на разнице курсов криптовалют, то бизнесмены досконально изучают и тестируют технологию блокчейн. Только сможет ли оправдать ожидания система блокчейн?

Какие перспективы должен был получить финансовый сектор?


Как предполагают создатели блокчейн, общедоступный виртуальный реестр должен способствовать партнерским отношениям без всевозможных посредников, исключать попытки обмана со всех сторон и проводить валютные переводы с минимальными суммами комиссионных без афиширования паспортных данных пользователей.

Блокчейн платформа разрабатывалась также для создания перспективных стартапов и сбора инвестиционных вложений. Начинающим предпринимателям должно быть выгодно прямое получение денег от спонсоров без списывания оговоренного процента с полученной суммы, который всегда забирают организации и фонды, помогающие в сборе средств.

Система блокчейн в состоянии подтвердить авторские права и без лишней бумажной волокиты оформить куплю-продажу недвижимого объекта. Ей под силу ускорить торговые расчеты между клиентами из разных стран мира и без всяких ограничений отправить любую сумму криптовалют международному адресату.

Заглянем-ка за ширму иллюзии?


Мало кто решается заключать партнерские отношения и вести дела прямо на блокчейн платформе без привычных посреднических услуг, когда обе стороны мало знают друг друга, и особого доверия между ними нет. Бюрократический беспредел также тормозит активную эксплуатацию системы блокчейн. Ведь это же сколько чиновников останется без любимых кресел и толстых конвертов! Да и многие организации с государственными учреждениями особо не торопятся переносить бумажные базы данных на просторы блокчейн. И не потому, что нет доверия к виртуальному пространству. Просто ответственные за эти дела лица могут допустить ошибку и внести неверные сведения, а исправлению в недалеком будущем уже информация будет недоступна. И как тогда быть?

С рынком недвижимости вообще весело все получается. По идее, должна отпасть надобность в посещении госорганов для оформления сделки. А что помешает запугать продавца и заставить его войти в сеть и передать имущественные права наезжающей личности? Так же само ничего, как и заключение сделки в офисе «своего» нотариуса.

С передачей криптовалют тоже не все так гладко складывается, как рассчитывалось. Блокчейн платформа транзакции-то обработает, но только в пределах внутренней сети. Так в системе биткоина эфириум уже не передашь, как и лайткоины не сможешь передать в внутри сети Сибирского Червонца, к примеру. Но малоопытные пользователи «покупаются» на интернет-предложения и оказание помощи конвертировать внутри сети конкретную криптовалюту на любой форк и наоборот.

В завершение

Получается, что многие функциональные возможности системы блокчейн или еще не доработаны, или вообще пользы человечеству не приносят. Большой акцент, почему-то делается на анонимности и проведении транзакций без участия финансовых структур. Но, оказывается, те же самые банки в состоянии без указывания личных данных клиентов открывать счета и переводить деньги. Когда им это очень сильно нужно, то они спокойно игнорируют государственное регулирование, а обычный народ об этом даже и не подозревает.

Пропаганда создания общедоступной базы данных – пустая трата времени. Для реализации этого намерения все равно понадобится третье лицо для контроля этой базы. Тогда зачем необходим виртуальный общедоступный реестр, если все равно им будут управлять? А раз есть возможность управления, то и корректировать данные никто не помешает.

Одно только преимущество получило население планеты от этих инноваций - блокчейн проекты. Спонсировать дельные стартапы смогут инвесторы с любой точки земного шара. Для этого им больше не придется оформлять загранпаспорт и ждать открытия визы.

А что вы думаете по этому поводу? Сможет технология блокчейн оправдать возложенные на нее надежды? А, может, детальное описание всех преимуществ блокчейн – это не более, чем пиар мирового масштаба? Жду ваших комментариев и рассуждений.


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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