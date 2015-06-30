Более 1400 отелей Японии этим летом будут принимать к оплате Биткоин

Компания Bitpoint подписала соглашение с крупнейшим японским туристическим онлайн-агентством Evolable Asia, благодаря которому этим летом можно будет рассчитываться Биткоинами в более чем 1400 отелях Японии.
Напомним, Bitpoint, дочерняя компания публично торгуемого конгломерата Remixpoint, в прошлом месяце заключила партнерство с авиакомпанией Peach Aviation, а также объявила, что планирует внедрить биткоин-платежи более чем в 100 000 магазинах Японии. И вот уже часть обещаний начинает сбываться, на прошлой неделе компания объявила, что более 1400 гостиниц в Японии скоро начнут принимать Биткоин к оплате. Это стало возможным благодаря партнерству с ведущим туристическим онлайн-агентством Evolable Asia.
«Цель состоит в том, чтобы позволить клиентам обменивать Биткоин на японскую иену в отелях и гостиницах по всей стране, в том числе в магазинах Airtrip Exchange и 1400 отелях, работающих с Evolable Asia Group. Эта услуга начнет действовать этим летом», — сообщили в Bitpoint.
Evolable Asia Corp. является крупнейшим в мире туристическим онлайн-агентством с точки зрения количества своих внутренних авиабилетов. Компания активно сотрудничает с крупнейшими в Японии авиакомпания All Nippon Airways (ANA), Peach Aviation, Japan Airline (JAL), а также с железнодорожной компанией East Japan Railway Company.
«Наша основная задача — удовлетворить потребности иностранных туристов, особенно в те времена, когда банки не работают. Если вы когда-либо планировали полет или отпуск в Японии, у вас есть хороший шанс сделать это через Evalable Asia», — сообщают представители туристического онлайн-агентства.
Источник