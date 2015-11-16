Тинков о том куда инвестировать 5 млн рублей, о Путине и о прочем

Буквально на этой неделе известный банкир Олег Тиньков (владелец Тинькофф Банк) побывал в гостях и дал интервью видеоблогеру по имени Юрий Дудь.
Разговор с блогером "про жизнь" был довольно долгим, с вкрапления даже мата (от Тинькова). Ну например, речь зашла куда гражданину РФ лучше всего инвестировать 5 млн рублей, чтобы получать неплохой доход.
Миллиардер подошел к ответу основательно и сказал, что лучше всего по его мнению вложить эти 5 миллионов в зарубежную недвижимость. Из стран, он предложил рассмотреть Испанию и обосновал это тем, что там у него есть вилла, которую он покупал в 2004 году за млн долл. США, а сейчас за неё дают уже 10 млн долл.США - по его мнению это очень даже выгодное вложение, хотя с тех пор (с момента покупки) прошло уже 13 лет и вилла подорожала на 300 с лишним процентов. Но как бы с другой стороны недвижимость в той же Москве сейчас вообще падает в цене, хотя понятно, что виной тому есть кризис. Но Тиньков, к примеру, не имеет во владении какой-либо недвижимости в столице, а арендует "практически домик" в подмосковной деревне за 7 000 долл. США в месяц.
Общую ситуацию в России он сейчас оценивает где-то на "удовлетворительно с большим плюсом". Зимой он часто покидает пределы России и навещает своих детей живущих заграницей, но возвращаясь оттуда назад в Москву, по его словам он видит в той столице достаточно позитива - открываются новые рестораны, магазины, кинотеатры и Москву при этом постоянно чистят. Вообщем по его мнению жизнь кипит, несмотря на кризисы и санкции.
Что касается политических сфер, то он сам удивлен, что ему пока еще ни разу не звонили из высоких кабинетов и не просили от него ничего. То есть его финансовый бизнес и политика пока нигде не пересекались и конечно, это его радует.
Затронул он и тему Путина, но обратно, здесь ему тоже как бы хорошо везёт. По его словам он виделся с ним один раз в жизни и то как бы в прошлой жизни, будучи пивоваром, когда в он с ним пил пиво в своем ресторане на Казанской улице в Петербурге и было это уже в далёком 2000 году, когда Владимир Владимирович только стал президентом РФ. Как он признается во время этого вечера они много говорили про Германию. На вопрос блогера Дудя как он оценивает Путина, Тиньков ответил, что Путин - это все же кагэбешник, он человек-система и видит собеседника буквально насквозь. Конечно, в нем есть как и позитив, так и негатив. Из негатива Тиньков отметил, что он всё же отчасти ответственен за высокий уровень коррупции в стране, которая сейчас просто перехлестывает рамки.
Было и еще много других интересных тем и по ссылке ниже можно увидеть полностью всё в записи.
Специально для mmgp.ru
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