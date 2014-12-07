Инвестиции в IT сектор Украины в 2017 году составят около $3,5 млрд

Самый значимы инвестор в украинскую IT - это Европейский Союз.
Объемы инвестиции в ІТ-сферу Украины в нынешнем году предположительно должны составить 3,5 миллиарда долларов.
Владимир Ставнюк - руководитель Государственной инновационно финансово-кредитной организации: "За прошлый год объемы инвестиций составляли около 3 млрд долларов в ИТ-сектор. В 2017 мы ожидаем чуть более 3,5 млрд долларов. То есть рост должен составить более 10% в год."
Крупнейшими инвесторами остаются представители Европейского Союза.
"Среди крупнейших инвесторов по прежнему считаются участники офшорных зон и ЕС. Выражаем уверенность, что в скором времени хорошими темпами будут инвестировать в страну китайские партнеры".
специально для mmgp.ru