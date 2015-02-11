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МЭА предсказало бум электромобилей в ближайшие 8 лет

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МЭА предсказало бум электромобилей в ближайшие 8 лет


По мнению международного энергетического агентства в ближайшем будущем автомобильную отрасль ждут коренные изменения. Двигатели внутреннего сгорания достаточно быстро уступят место электродвигателям. Электрические автомобили появились уже давно, но долгое время уступали место своим бензиновым собратьям из-за сложностей в эксплуатации, дороговизны самих автомобилей, слабой мощности, небольшого запаса хода, и главное из-за отсутствия сети специализированных заправочных станций для подзарядки электромобилей. Останавливало покупку автомобилей практически полное отсутствие станций по обслуживанию и подзарядке автомобилей.

Не смотря на это даже сейчас ситуация в мире начинает сильно меняться. Бензиновые автомобили загрязняют воздух, да и сам бензин стоит дорого, поэтому все больше людей в разных странах мира отдают предпочтение электромобилям. Во многих странах мира существует льготное налогообложение электро автомобилей.

В результате все большее число людей пересаживаются на электромобили. Количество электромобилей удваивается каждый год в течение последних пяти лет. Сейчас в мире произведено 2 миллиона электромобилей, что очень мало по сравнению с традиционными автомобилями на двигателе внутреннего сгорания.

90% всех поставок электромобилей приходится на Китай, Европу и США. Больше всего продают электромобилей в Норвегии. Там на долю электромобилей приходится 29% всех продаж. На втором месте Нидерланды, которые сильно отстают от лидера с долей продаж в 6.4%.

По прогнозам в ближайшие 8 лет количество электромобилей возрастет в 35 раз. В 2020 году будет 20 миллионов электромобилей, в 2035 году 70 миллионов.

Развитию рынка электроавтомобилей способствовал технологический скачек в производстве аккумуляторных батарей, в результате которого резко упала цена батареи. Если в 2009 году киловатт-час электродвигателя стоил 900 долларов, то сейчас он обходится в 290$ и его цена будет снижаться. Предполагается, что к 2020 - 2022 году этот показатель достигнет 100$.

Увеличение количества электромобилей отрицательно скажется на нефтяной отрасли и нефтедобывающий странах, так как потребление нефти сократиться. По мнению Всемирного энергетического совета пик потребления нефти придется на 2020 год, после чего потребление нефти будет падать, та как на смену двигателям внутреннего сгорания придут электродвигатели из-за более дешевых технологий производства аккумуляторных батарей, которые со временем будут еще дешеветь. По прогнозам в 2030 году бензиновый автомобиль будет скорее исключением, чем правилом.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/birzhev...let-1002091751

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59416896abb27
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