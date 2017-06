TheGOLDskull Топ Мастер

brasoninv - brasoninv.com Brasoninv





Старт 14.06.2017

Я не владелец / не админ проекта.



Легенда (машинный перевод):

Цитата: Современный финансовый рынок представлен широкому выбору инвестиционных направлений. Однако лишь небольшая их часть является стабильной и может стать долгосрочным источником прибыли и обеспечить безопасность финансовых активов. Несомненно, рынок недвижимости является одним из наиболее ликвидных и всегда востребованных инвестиционных инструментов.



Инвестируя в недвижимость, вы всегда можете рассчитывать стабильный доход даже в периоды геополитической нестабильности и глубоких глобальных кризисов. Несмотря на привлекательность этой области, значительная часть частных инвесторов, которые сами планируют работать в этом направлении, сталкивается с рядом препятствий, которые приводят к провалу. Планы :



Цитата: 20.5% - 25% Hourly For 5 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $1000.00 20.50

Plan 2 $1001.00 - $1500.00 21.00

Plan 3 $1501.00 - $2000.00 23.00

Plan 4 $2001.00 - $2500.00 24.00

Plan 5 $2501.00 - $5000.00 25.00



9% - 20% Hourly For 12 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $2500.00 9.00

Plan 2 $2501.00 - $5000.00 13.00

Plan 3 $5001.00 - $7000.00 15.00

Plan 4 $7501.00 - $10000.00 17.00

Plan 5 $10001.00 - $15000.00 20.00



135% - 300% After 3 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $10000.00 135.00

Plan 2 $10001.00 - $15000.00 150.00

Plan 3 $15001.00 - $20000.00 200.00

Plan 4 $20001.00 - $25000.00 250.00

Plan 5 $25001.00 - $50000.00 300.00



300% - 1200% After 7 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $20000.00 300.00

Plan 2 $20001.00 - $25000.00 500.00

Plan 3 $25001.00 - $50000.00 750.00

Plan 4 $50001.00 - $75000.00 1000.00

Plan 5 $75001.00 - $100000.00 1200.00



1000% - 6500% After 49 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $1.00 - $50000.00 1000.00

Plan 2 $50001.00 - $70000.00 2500.00

Plan 3 $75001.00 - $100000.00 5000.00

Plan 4 $100001.00 - $200000.00 6500.00 Принимает : PerfectMoney , Bitcoin ,

Adv cash и Payeer .

Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License

brasoninv.com - Licensed

Реферальная система : 10%

Минимальный вклад : $1

Выплаты : Инстант





>>> Ссылка для регистрации <<<



Наш вклад :

06.14.17 17:41 Account Transfer -70.00 Sent Payment: 70.00 USD to account U14591869 from U1825364. Batch: 179161919. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to brasoninv.com User gsmonitor.

