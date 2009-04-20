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Самый высокооплачиваемый писатель: Дж. К. Роулинг заработала $ 95 млн за год

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Самый высокооплачиваемый писатель: Дж. К. Роулинг заработала $ 95 млн за год
Самые старые и богатейшие семьи волшебного мира не имеют ничего общего с маглами, создавшими их.



Дж. К. Роулинг, создатель волшебного мира Гарри Поттера и его франшизы, названа одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире в 2017 года. За период с июня 2016 по 2017 год она заработала $ 95 млн и заняла третье место в ежегодном списке Forbes, вклинившись между звездами Beyonce и Drake, что на две строчки выше, чем футбольным кумир Криштиану Роналдо.

В прошлом году Роулинг высоко взлетела в списке благодаря спин-оффу. В июле вышла пьеса «Проклятое дитя» — восьмая история в серии Гарри Поттера о сыне Альбусе. Опубликованный сценарий для будущего театрального представления мгновенно стал бестселлером и лучшей продаваемой книге на Amazon в 2016 году. А в следующем году пьесу поставят на Бродвее. Параллельно с выпуском книги, набрал популярность ее учебник 2001 года о вымышленных магических существах под названием «Фантастические твари и где они обитают». В ноябре вышел первый фильм, основанный на учебнике, в котором Эдди Редмайн играл зоолога начала 20-го века. В мировом прокате фильм собрал $ 814 млн за все время. Следующая часть «Фантастических тварей» выйдет на экраны в ноябре 2018 года.

Несмотря на то, что Роулинг превращает детские рассказы в печатные денежные машины, читатели до сих пор любят ее. Шесть из двадцати «самых читаемых» книг на Amazon — из оригинальной серии про Гарри Поттера (Список отслеживает не продажи, а открытия и чтение электронных и аудиокниг).

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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