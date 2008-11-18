Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,338 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Отдых в Тунисе

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Любите отдыхать и путешествовать по различным городам и странам? Тогда этот раздел для вас. Отзывы о гостиницах. Путеводители. Мнения форумчан.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:21
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,711
Благодарностей: 2,334
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Отдых в Тунисе
Страна контрастов, где на достижения цивилизации спокойно «сосуществуют» с древними арабскими традициями, - это Тунис. Туристов местное население встречает очень дружелюбно, готово оказать помощь. Здесь можно заняться практически всем, чем угодно.



Экзотическая кухня в ресторанах, кафе, отменный уровень сервиса в отелях, доступные цены – не единственные преимущества. Поток туристов в страну ежегодно увеличивается, ведь тут слишком много старинных исторических памятников. Уровень преступности здесь остается достаточно низким. Практически за каждым углом есть дискотеки, ночные клубы с казино.



Тунис размещается в средиземноморском субтропическом климатическом поясе, южная часть более жаркая, ведь тут размещается Сахара – крупнейшая пустыня.



Древние цивилизации оставили богатое наследие – это различные культурные памятники. Обязательно отправьтесь в экскурсионный тур по Сахаре, попробуйте национальные блюда. Самые низкие цены наблюдаются в зимний период, ведь тогда туристом меньше, но климат остается мягким и комфортным. Не менее интересным будет прогулка к старинным виноградникам, которые растут возле города Хаммамет. Здесь много ухоженных пляжей, отменных талассо-центров, спа, рыбных ресторанов, достопримечательностей.



Отпускники, которые любят шумный отдых, обычно останавливаются в Суссе. Это царство дискотек, ночных клубов. Тут также обустроено много центров талассотерапии, есть площадки для гольфа.



Облик Туниса сформировался благодаря влиянию французской, римской, византийской, арабской эпохи. Ему больше 20-ти тысяч лет.

Стоит отметить, что многие гостиницы Туниса не такие комфортабельные, как египетские, турецкие. Всегда перед арендой жилья узнайте побольше отзывов. Некоторые отели привлекают внимание ухоженной зеленой территорией, спа-центрами, выходом к морю.



Отдых в Тунисе ассоциируется с самыми свежими морепродуктами, рыбой, коврами ручной работы, старинным антиквариатом, различными восточными «вещичками.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Найдите личного помощника на Воркзилла. Дайте задание, получите результат!
Уникальный контент для вашего сайта, форума или блога - Advego
Rost77 на форуме  
Ответить
Метки
города, отдых, тунис
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Тунисе ожидают большое количество туристов из России Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 38 05.09.2016 23:13
Ростуризм предупредил о террористической угрозе в Тунисе Ratatara Путешествия 0 02.06.2016 09:41
Отдых в Крыму InfernoSS Путешествия 74 04.06.2015 23:32
СМИ: в Тунисе вооруженные преступники захватили в заложники группу туристов moskva Политика и экономика 0 18.03.2015 19:13
Отдых в Анапе Саламат Путешествия 13 02.01.2013 17:46

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Eu73gen
Претензия к компании Forex Trend от Masha73 [разьяснено]
От Eu73gen в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар Зару
Сургутский Центральный коммерческий банк - sckb.ru
От Зару в разделе «Список проблемных банков России»
Аватар dengov
Греф рассказал о конвертации биткоинов в реальную валюту
От dengov в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Incredible-Earnings
Titanexion - Titanexion.com
От Incredible-Earnings в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар KLIMEYKO
Глава ВТБ24 предложил штрафовать вкладчиков лопнувших банков
От KLIMEYKO в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Мегабайт
Воздух в шинах автомобиля крутится?
От Мегабайт в разделе «Курилка»
.     
Пользователей
413,338
Тем
474,114
Сообщений
11,744,259

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube