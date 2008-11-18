Страна контрастов, где на достижения цивилизации спокойно «сосуществуют» с древними арабскими традициями, - это Тунис. Туристов местное население встречает очень дружелюбно, готово оказать помощь. Здесь можно заняться практически всем, чем угодно.
Экзотическая кухня в ресторанах, кафе, отменный уровень сервиса в отелях, доступные цены – не единственные преимущества. Поток туристов в страну ежегодно увеличивается, ведь тут слишком много старинных исторических памятников. Уровень преступности здесь остается достаточно низким. Практически за каждым углом есть дискотеки, ночные клубы с казино.
Тунис размещается в средиземноморском субтропическом климатическом поясе, южная часть более жаркая, ведь тут размещается Сахара – крупнейшая пустыня.
Древние цивилизации оставили богатое наследие – это различные культурные памятники. Обязательно отправьтесь в экскурсионный тур по Сахаре, попробуйте национальные блюда. Самые низкие цены наблюдаются в зимний период, ведь тогда туристом меньше, но климат остается мягким и комфортным. Не менее интересным будет прогулка к старинным виноградникам, которые растут возле города Хаммамет. Здесь много ухоженных пляжей, отменных талассо-центров, спа, рыбных ресторанов, достопримечательностей.
Отпускники, которые любят шумный отдых, обычно останавливаются в Суссе. Это царство дискотек, ночных клубов. Тут также обустроено много центров талассотерапии, есть площадки для гольфа.
Облик Туниса сформировался благодаря влиянию французской, римской, византийской, арабской эпохи. Ему больше 20-ти тысяч ле
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Стоит отметить, что многие гостиницы Туниса не такие комфортабельные, как египетские, турецкие. Всегда перед арендой жилья узнайте побольше отзывов. Некоторые отели привлекают внимание ухоженной зеленой территорией, спа-центрами, выходом к морю.
Отдых в Тунисе ассоциируется с самыми свежими морепродуктами, рыбой, коврами ручной работы, старинным антиквариатом, различными восточными «вещичками.
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