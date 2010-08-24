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GOLDMAN SACHS: Bitcoin выглядит перегруженным

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Старый Сегодня, 20:13
#1
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GOLDMAN SACHS: Bitcoin выглядит перегруженным


Bitcoin стремительно увеличивается в цене в 2017 году. За год он вырос на 180%. Однако краткосрочный прогноз не вызывает оптимизма согласно заключению главы отдела технических стратегий Goldman Sachs Sheba Jafari.

По его прогнозу "Курс Bitcoin достигнув своей максимальной отметки в 3,134 должен дать разворот и упасть до 2,749."

В понедельник Bitcoin достиг своего максимального значения в 3000$ за 1 BTC, но не смог удержать эти показатели и упал. Криптовалюта закончила день на отметке 2,599$, что значительно ниже ключевого технического рубежа в $2,749, который указал Sheba Jafari.

Теперь, трейдеры должны обратить пристальное внимание на отметку в 2,475 долларов. Закрытие торгов ниже этой отметки опасно для общей технической картины в целом", - по словам Sheba Jafari. Сильные дневные колебания криптовалюты говорят о ее не стабильности. Курс Bitcoin сейчас сильно завышен.

Sheba Jafari не одинок в своих призывах, по крайней мере, в краткосрочной перспективе о снижении курса криптовалюты. "Я думаю, что это это большой надутый пузырь", - написал миллиардер Mark Cuban в прошлый вторник. "Я просто не знаю, когда он лопнет и на сколько упадет курс. Когда все хвастались, как легко они зарабатывают доллары, пузырь все сильнее и сильнее раздувался". Mark Cuban не сказал, когда по его мнению Bitcoin упадет.

Так что же произойдет с Bitcoin? "Опасаться в ближайшей перспективе нужно достижения отметки в 3,134 по заключению Sheba Jafari. " После этого курс Bitcoin даст разворот в пределах коридора между 2,330 и 1,915".



Специально для mmgp.ru

Переведено по материалам
http://www.businessinsider.com/bitco...n-sachs-2017-6

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5941600b80ca5
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